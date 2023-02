Migranti: i maggiorenni sbarcati restano nei Cas delle Marche, due minori vanno in Abruzzo

In pratica dei 48 migranti a bordo di Geo Barents, 46 restano nelle strutture di accoglienza delle Marche: si tratta di 39 maggiorenni e sette minori

ANCONA – Saranno dislocati nei Cas (Centri di accoglienza straordinaria) della regione Marche, i migranti maggiorenni (39) sbarcati dalla Geo Barents, la nave dell’Ong Medici Senza Frontiere, al porto di Ancona. L’imbarcazione ha attraccato al porto di Ancona, in banchina 22, poco dopo le 11 di questa mattina – 17 febbraio, con a bordo 48 migranti, di cui 9 minori, come ha confermato anche il prefetto di Ancona Darco Pellos, informando anche che dai test eseguiti dagli operatori sanitari non sono emersi casi di positività al Covid.

I momenti dello sbarco

Anche sette dei migranti minorenni resteranno nelle Marche e saranno dislocati nei centri Sai (Sistema accoglienza e integrazione) della regione, mentre gli altri due nei centri Sai dell’Abruzzo. In pratica dei 48 migranti a bordo di Geo Barents, 46 restano nelle strutture di accoglienza delle Marche (39 maggiorenni e sette minori) e solo 2 (minori) saranno destinati in Abruzzo.

I migranti hanno cominciato a scendere dalla nave umanitaria dopo un primo screening sanitario e il tampone anti-Covid eseguito a bordo dal personale della Croce Rossa. Le operazioni di sbarco sono coordinate dalla prefettura di Ancona.