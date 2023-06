Migranti, in arrivo al porto di Ancona la Geo Barents

I migranti sono stati salvati in acque internazionali a sud est delle coste siciliane e maltesi. Una volta sbarcati ad Ancona resteranno tutti nelle Marche

ANCONA – Arriverà domani pomeriggio (giovedì 15) al porto di Ancona la Geo Barents, la nave umanitaria di Medici Senza Frontiere con a bordo 38 naufraghi, tra i quali anche un minore non accompagnato. Lo sbarco alle 16 del 15 giugno è slittato rispetto all’arrivo previsto inizialmente la mattina. I migranti sono stati salvati in acque internazionali a sud est delle coste siciliane e maltesi. Una volta sbarcati ad Ancona i migranti resteranno tutti nelle Marche.

Le persone salvate sono soprattutto uomini provenienti dal Bangladesh. Ieri in Prefettura si è tenuto un vertice per mettere a punto la macchina organizzativa dell’accoglienza, coordinata dalla Prefettura di Ancona e che vede in campo forze dell’ordine, vigili del fuoco, protezione civile, capitaneria di porto, Croce Rossa, Anpas, Autorità di sistema Portuale del mare Adriatico centrale, Caritas Diocesana, Usmaf, Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona, 118, Unhcr, Esercito, Comando scuola della Marina Militare, Comune di Ancona, Azienda ospedaliero universitaria delle Marche e 118.

La banchina dove approderanno i migranti è sempre la 22 e il sistema di accoglienza è lo stesso, ormai rodato in occasione degli altri sbarchi. I moduli erano già stati portati in banchina due domeniche fa quando era atteso l’arrivo della nave dell’ong Humanity, poi assegnata al porto di Civitavecchia.

«Stiamo terminando l’allestimento dei moduli, il modello di accoglienza è lo stesso degli altri sbarchi», dice il capo della Protezione civile regionale Stefano Stefoni. La Geo Barents sbarcò per la prima volta ad Ancona a gennaio con 73 naufraghi a bordo e poi di nuovo a febbraio con 48 naufraghi a bordo.