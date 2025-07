Ancona, ecco il Miglio del Passetto: torna la storica sfida tra i flutti

ANCONA – Rinfrescate dai recenti temporali e dall’abbassamento delle temperature, le acque trasparenti del Passetto si preparano ad accogliere sabato prossimo, 12 luglio, dalle ore 10, una sfida che ormai da trent’anni rappresenta un appuntamento irrinunciabile per gli amanti del nuoto in mare. Duecentocinquanta atleti provenienti da tutta Italia si ritroveranno davanti all’iconico ascensore anconetano per dare vita alla trentunesima edizione del Miglio del Passetto, la competizione organizzata dal Kòmaros Sub Ancona che ha conquistato un posto di rilievo nel calendario Federnuoto del campionato italiano di mezzofondo. La storia di questa manifestazione affonda le radici nel 1993, quando quella che un tempo si chiamava Traversata del Passetto muoveva i primi passi come gara amatoriale. Nel corso degli anni, l’evento ha vissuto una crescita straordinaria, trasformandosi in una vera e propria istituzione del nuoto in acque libere.

Gli organizzatori non nascondono l’orgoglio nel paragonare il loro Miglio alla Milano-Sanremo del ciclismo, un confronto che rende l’idea dell’importanza acquisita da questa “classica” nel panorama sportivo nazionale. I numeri raccontano una storia di successo che ha superato ogni aspettativa: oltre seimila nuotatori hanno affrontato i flutti del Passetto negli ultimi trent’anni, rendendo il Miglio un fenomeno che va ben oltre i confini regionali. Il riconoscimento della Federnuoto e il patrocinio del Comune di Ancona hanno suggellato questo percorso di crescita, consolidando la reputazione dell’evento. Dietro il successo della manifestazione si cela un lavoro organizzativo di grande complessità, curato nei minimi dettagli dal Kòmaros Sub Ancona. La sicurezza dei partecipanti rappresenta la priorità assoluta: una ventina di imbarcazioni, sia a motore che a remi, presidieranno il percorso di gara con a bordo giudici federali, subacquei di assistenza e personale specializzato. Particolare attenzione è riservata alla zona di arrivo, dove alcuni sub si posizioneranno in acqua per assistere i nuotatori più provati, mentre due medici rimarranno pronti per ogni evenienza. A terra, un’ambulanza della Croce Rossa di Ancona garantirà l’assistenza sanitaria per tutta la durata della manifestazione.

La macchina organizzativa si metterà in moto fin dalle prime ore del mattino: alle 8 nella pineta del Passetto, accanto al bar, inizieranno le operazioni di verifica documenti e la caratteristica numerazione a pennarello sul corpo degli atleti. Una volta completate le formalità burocratiche, alle 10 circa prenderà il via la competizione vera e propria. Il percorso di gara si snoda lungo un rettangolo marino di circa 1800 metri che mette alla prova resistenza e tecnica dei partecipanti. Dalla partenza davanti alla spiaggia del Passetto, i nuotatori si dirigeranno verso la prima boa situata a circa trecento metri dalla riva, per poi proseguire in senso orario verso la seconda boa posta al largo. Il tragitto si completerà raggiungendo la terza boa verso riva e verso le grotte, da dove si punterà verso l’arrivo, posto sempre ai piedi dell’ascensore. Al termine della sfida, l’accoglienza calorosa degli stabilimenti balneari Il Valentino e La Luna al Passetto attenderà tutti i partecipanti per il meritato ristoro. La giornata si concluderà nel pomeriggio con la cerimonia di premiazione, prevista per le 14.30 circa nella suggestiva cornice della Pineta del Passetto, dove atleti e appassionati potranno celebrare insieme alle istituzioni e alle autorità un’altra pagina di questa storica manifestazione anconetana.