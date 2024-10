Ancona, migliaia di mozziconi raccolti al Passetto da Plastic Free

ANCONA – Plastic Free ancora in azione ad Ancona insieme a Impresa Animale, per mostrare i danni dell’incuria dell’uomo e il suo impatto devastante su un ambiente marino come il Passetto, sensibile e ampiamente vissuto da tutta la città. L’iniziativa s’è svolta domenica scorsa, 29 settembre, come anticipato da CentroPagina nei giorni scorsi, per la raccolta di rifiuti e di mozziconi di sigaretta, promossa dalla associazione Plastic Free in tutta l’area del Passetto: dalla pineta, alla scalinata fino il parco sottostante e zone adiacenti. L’associazione e i volontari coinvolti sono tornati sul campo, dopo l’intervento dello scorso aprile, per verificare la pressione antropica su quell’area durante l’estate. A pochi mesi di distanza, infatti, sono stati recuperati ben 126 chili di rifiuti. In aggiunta, questa volta, è stato fatto un clean up mirato alla raccolta dei mozziconi di sigaretta. Il numero delle sigarette raccolte è stato sconcertante: ne sono state ritrovate e raccolte migliaia.

Alla fine dell’opera di pulizia, le ragazze di Impronta Animale hanno spiegato alle decine di partecipanti presenti cosa comporta la presenza di questi mozziconi in mare, sia per l’ambiente che per gli animali marini, tramite un esperimento e delle illustrazioni. Una giornata di pulizia e di sensibilizzazione nella speranza che il comportamento umano possa modificarsi nel tempo e influire sempre meno negativamente sull’ambiente e, di conseguenza, sulle persone.

«Siamo soddisfatti per l’ampia partecipazione e per i lusinghieri risultati conseguiti dalla iniziativa – ha detto l’assessore al volontariato civico e politiche giovanili, Marco Battino –. La numerosa presenza di volontari testimonia che la sensibilità verso la tutela ambientale sta aumentando. Proseguiremo nella collaborazione tra il Comune di Ancona e l’associazione Plastic Free che favorisce una crescente consapevolezza non solo del rispetto dell’ambiente ma anche sulla necessità di una partecipazione attiva ad azioni di salvaguardia». «Come al solito è stato un evento in cui la partecipazione è stata numerosa, con grandi e piccini, gente di ogni età – ha affermato Massimiliano Lelli, referente locale dell’Associazione Plastic Free –. È sempre un piacere vedere tante persone coinvolte in questi eventi non solo di pulizia, ma anche di sensibilizzazione sulla tutela dell’ambiente; un ringraziamento speciale anche all’associazione scientifica Impronta Animale, che ha svolto un ottimo lavoro per la parte dell’evento dedicata alla divulgazione».