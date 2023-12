Ancona, metronotte si schianta in servizio: incidente davanti a Ingegneria – FOTO

ANCONA – Si schianta contro un albero: vigilante dei Rangers in ospedale. È accaduto nella notte a cavallo tra il 7 e l’8 dicembre. La guardiana dell’azienda era in servizio a bordo della Volkswagen Polo aziendale, quando – per cause ancora in corso di accertamento – avrebbe improvvisamente perso il controllo dell’auto schiantandosi contro un albero.

L’incidente della metronotte, una donna di 48 anni impegnata nel suo consueto giro di ronda, è avvenuto nei pressi della facoltà di Ingegneria, verso Monte Dago. Immediata la chiamata al 112 Nue, il numero unico di emergenza.

Sul posto, in una manciata di minuti, le volanti della questura dorica, con l’automedica partita dal Crass e un’ambulanza del Comitato di Ancona della Croce Rossa. La 48enne, che ha ripreso conoscenza solo dopo l’arrivo dei sanitari, non verserebbe in gravi condizioni, ma è comunque stata portata al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette per un sospetto trauma toracico.