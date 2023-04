Meteo, Festa della Liberazione con l’ombrello. Temperature in calo

La giornata si aprirà all'insegna del cielo poco nuvoloso, con aumento della nuvolosità, prima lungo la costa e poi in tutta la regione

ANCONA – Ombrello a portata di mano nelle Marche il 25 aprile. La Festa della Liberazione vedrà la discesa di aria fredda di origine polare sull’Italia settentrionale e sul Mar Adriatico, alla quale seguirà la rimonta di un anticiclone di origine africana.

La giornata si aprirà all’insegna del cielo poco nuvoloso, con aumento della nuvolosità, prima lungo la costa e poi in tutta la regione. Le precipitazioni nel corso del mattino potranno assumere carattere di rovesci o temporali sparsi sui settori centro-settentrionali, dal pomeriggio sui settori centro-meridionali.

Dal tardo pomeriggio invece i fenomeni sono previsti in esaurimento con ampie schiarite su tutta la regione. I fenomeni saranno accompagnati da venti di brezza sui settori interni, dove le raffiche raggiungeranno intensità di burrasca, mentre lungo la costa i venti saranno moderati. Le temperature minime saranno in lieve diminuzione, me ntre le massime si manterranno senza variazioni di rilievo.