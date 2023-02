Ancona, metadone e taglierino nello zaino: denunciato un 44enne

I poliziotti delle Volanti si sono insospettiti dopo aver notato in Piazzale Kennedy un'auto ferma con a bordo una persona già nota alle forze dell'ordine che si guardava attorno con fare circospetto

ANCONA – Un 44enne è stato denunciato dalla Polizia di Stato per detenzione di sostanze stupefacenti, dopo essere stato sorpreso in possesso di metadone, e per porto ingiustificato di armi.

Nel primo pomeriggio di ieri, durante una attività di controllo del territorio, gli agenti delle Volanti hanno notato nei pressi di Piazzale Kennedy un’auto ferma in sosta con il motore acceso e con a bordo una persona, già nota, che si guardava attorno con fare circospetto.

I poliziotti hanno notato anche un ‘altra persona che, anche questa nota alle forze dell’ordine, che con passo svelto è salita a bordo del mezzo che ripartiva velocemente. Intercettata l’auto, i poliziotti hanno proceduto al controllo, verificando che gli occupanti del veicolo, con precedenti per reati contro la persona, il patrimonio e lo spaccio di sostanze stupefacenti, non erano in grado di fornire una spiegazione convincente.

Considerati i precedenti gli agenti hanno eseguito un’ispezione nel corso della quale hanno rinvenuto, all’interno di uno zaino, due flaconi di metadone, uno semi vuoto e uno pieno, insieme ad un taglierino in metallo, dalla lunghezza complessiva di 22.5 cm con lama di 10 cm.

La sostanza e il taglierino sono stati sottoposti a sequestro. Da ulteriori accertamenti è emerso anche che il proprietario dello zaino, un 44enne, aveva a proprio carico numerose violazioni del Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Porto Recanati e di due Avvisi Orali.

L’uomo è stato denunciato per detenzione di lieve entità, mentre, in relazione al porto senza giustificato motivo del taglierino è stato denunciato per porto di armi o oggetti atti ad offendere.