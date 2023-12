Ancona, mercato di piazza d’Armi, via ai lavori dopo l’Epifania

ANCONA – Pronti a partire, anzi, a ripartire, i lavori di realizzazione del nuovo mercato di piazza d’Armi. La prossima settimana la ditta pugliese che s’è aggiudicata l’appalto, avrebbe dovuto riprendere i lavori da dove sono stati lasciati, cioè dall’area dove lo scorso anno sono state effettuate le prime demolizioni. Ma è stato tutto rimandato a dopo le festività, per permettere al commercio di piazza d’Armi di evitare disagi dovuti ai lavori. L’area dove comincerà il restyling della piazza è quella attualmente transennata che, insieme a quella a fianco già utilizzata come parcheggio, in futuro diventerà il capolinea dei bus provenienti da sud, mentre quelli provenienti da nord avranno il capolinea nell’area ex Verrocchio, poco distante dalla stazione ferroviaria. I lavori erano stati interrotti a causa di alcune diatribe legali tra la ditta giunta seconda nella gara d’appalto e il Comune. La ditta aveva infatti impugnato con due distinti ricorsi sia il bando sia tutte le operazioni di gara, inclusa l’aggiudicazione intervenuta a favore della ditta ritenuta dalla commissione la migliore offerente. Le domande di sospensione dell’aggiudicazione, però, sono state rigettate sia dal Tar delle Marche sia, successivamente, anche dal Consiglio di Stato, e il Comune ha così potuto procedere con l’avvio dei lavori. Il costo complessivo del rifacimento del mercato, per il primo stralcio, è di 8,5 milioni di euro.

Il primo stralcio riguarderà i lavori relativi all’area del parcheggio e quelli del mercato più grande, quello che sorgerà dove ora si trova l’ex campo sportivo di piazza d’Armi, un mercato coperto con uno spazio di circa 1500 metri quadrati. Più avanti verso via Cristoforo Colombo, invece, il progetto prevede una piazza e i posti per tutti gli ambulanti – sono previsti circa 155 stalli – nonché l’altra parte di mercato coperto, circa 1000 metri quadrati, destinata a negozi e servizi: questa seconda parte, compresa la piazza e gli stalli, avrà un costo di oltre 10 milioni di euro e verrà realizzata in un secondo momento, anche perché l’amministrazione comunale deve reperire i fondi necessari. Si tratta di un progetto che dovrebbe complessivamente permettere di riqualificare tutta l’area, frequentatissima ogni mattina da tanti anconetani, trasformando così anche l’ex campo sportivo attualmente adibito a parcheggio ma in alcuni spazi anche ad immondezzaio.

«I lavori al mercato partiranno dopo l’Epifania – spiega l’assessore ai lavori pubblici Stefano Tombolini – , il comitato commercianti, infatti, ci ha chiesto di aspettare fino a dopo Natale, perché al momento la situazione è critica, non ci sono abbastanza parcheggi, visto che sul parcheggio grande ci sono anche le giostre, e noi cerchiamo di cogliere le esigenze degli operatori. Ho chiesto al comitato di farmi avere una nota scritta. Così diamo a tutti la possibilità di lavorare con serenità durante il Natale».