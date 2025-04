Ancona, meno crociere dell’anno scorso ma più servizi ai crocieristi

ANCONA – Ancona si prepara ad accogliere la nuova stagione delle crociere con meno navi, ma con più servizi a disposizione dei crocieristi. Saranno quaranta, infatti, le toccate previste quest’anno da aprile a novembre, l’anno scorso cinquantasei. Si comincerà domenica prossima, 13 aprile, con la Ms Hamburg, si concluderà il 29 novembre con la Viking Star. In mezzo soprattutto navi della Msc, ma anche diverse altre, come la Caledonian Sky, la Explorer 2, la Explora I, la Bouganville, la Nautica, la Dumont D’Urville e la Seven Seas Navigator. Con diverse novità, rispetto all’anno scorso: innanzitutto, d’accordo con l’Autorità di sistema portuale, verrà utilizzato da tutte le navi il terminal crociere finora a uso esclusivo della Msc. Poi le chiese, duomo compreso, che grazie all’accordo con l’arcidiocesi, resteranno aperte anche a ora di pranzo per permettere le visite. E poi il trenino che accoglierà i turisti per portarli fino al Passetto, ma si sta pensando anche a una tappa anche alla Mole Vanvitelliana.

Turisti alla scoperta di Ancona grazie alle iniziative messe in campo dall’amministrazione comunale, come ha spiegato stamattina l’assessore al turismo, Daniele Berardinelli: «Annunciamo una svolta per la città di Ancona – ha dichiarato Berardinelli – visto che abbiamo siglato accordi fondamentali per dare un servizio di accoglienza ai turisti all’altezza di un capoluogo di regione. Con l’Autorità abbiamo realizzato un accordo per i quaranta sbarchi in città: prima c’erano due itinerari diversi, Msc utilizzava il terminal crociere e gli altri scendevano in ordine sparso, con discreta difficoltà da parte dei collaboratori per predisporre un servizio di accoglienza all’altezza. Abbiamo uniformato questo passaggio: utilizzeremo solo il terminal crociere, d’accordo con l’Autorità portuale, e riusciremo così a dare informazioni direttamente sulla banchina a tutti i croceristi che sbarcano. A maggio iniziano i lavori in piazza della Repubblica, dunque indirizzeremo i croceristi a Portella Santa Maria, da dove partirà anche il trenino. E gli altri a Palazzo degli Anziani, perché a regime sarà quello il luogo dove manderemo tutti i croceristi, dove a regime ci sarà il futuro Iat, con quattro locali per accogliere, indirizzare, e promuovere prodotti locali, luogo centrale rispetto alla parte storica e archeologica della città. Stiamo aspettando il bando della regione per attrezzarlo».

Daniele Berardinelli ha illustrato anche l’accordo con l’arcidiocesi per mantenere aperto il duomo e le altre chiese d’interesse del centro storico, accordo che prevede, tra l’altro, anche l’installazione di un bagno pubblico autopulente, proprio a fianco al duomo, nella zona dei giardinetti. Ma le iniziative non sono terminate, perché il trenino per i croceristi, che partirà dalla Portella Santa Maria, presto dovrebbe predisporre una tappa anche anche alla Mole Vanvitelliana. Il tutto «per cercare di trasformare questa città da luogo di passaggio a destinazione», ha concluso Berardinelli. Nella medesima ottica la possibilità di aprire ai croceristi anche Ancona Sotterranea, dopo aver recuperato e allestito in modo idoneo i locali ipogei di piazza Stamira da cui si accede proprio a fianco all’edicola.