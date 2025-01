Ancona: “La memoria condivisa”, le videoguide per rendere l’Archivio di Stato fruibile a tutti

ANCONA – Il patrimonio archivistico del territorio provinciale fruibile a tutti. E’ l’obiettivo con cui l’Archivio di Stato, in collaborazione con il Museo Tattile Statale Omero di Ancona, ha realizzato le videoguide nell’ambito del progetto PNRR “La memoria condivisa”.

Le tre videoguide accessibili sono state realizzate dalla Peaktime Marketing&Comunicazione, per promuovere la conoscenza delle documentazioni storiche conservate in Istituto e dei servizi offerti al pubblico. Il progetto “La memoria condivisa”, ideato in collaborazione con il Museo Omero, ha già prodotto una pluralità di interventi rivolti a un più ampio accesso e partecipazione alla cultura quali la redazione del P.E.B.A. (Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche), la formazione di tutto il personale d’ufficio in tema di accessibilità fisica e cognitiva e la realizzazione di una serie di sussidi tiflodidattici (libri tattili, disegni a rilievo, calchi, trascrizioni in braille di documenti storici appositamente selezionati). L’Istituto, a breve, si doterà infine di una postazione digitale dedicata alle persone con disabilità di tipo visivo, di una stampante braille e di ausili alla mobilità.

Al lancio dell’iniziativa non sono voluti mancare Rosangela Guerra per la Soprintendenza archivistica e bibliografica delle Marche, Carlo Giacomini Direttore dell’Archivio di Stato, l’Assessore ai Servizi sociali del Comune di Ancona Manuela Caucci, il presidente Aldo Grassini e Monica Bernacchia per il Museo Omero, Alvin Crescini e Marta Paraventi per la “Peaktime”.

Le videoguide saranno presenti sui principali social e fruibili dal sito dell’Archivio di Stato e permetteranno una migliore accessibilità e una più ampia conoscenza dei servizi che l’Ufficio quotidianamente offre alla propria utenza. Focalizzando l’importanza del patrimonio archivistico del territorio provinciale, saranno quindi utilizzate per le attività didattiche, i laboratori multisensoriali e le manifestazioni culturali che l’Istituto progetta, cura e realizza in favore della documentazione storica conservata: memoria personale e collettiva di una comunità.