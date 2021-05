ANCONA – Sanità, infrastrutture, turismo, ma anche i temi nazionali sono stati al centro della visita di Giorgia Meloni, ieri – 30 aprile – a Numana. La leader di Fratelli d’Italia è arrivata nella cittadina della Riviera del Conero accompagnata dal presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, dal commissario regionale del partito Emanuele Prisco, dove ad accoglierla ha trovato gli esponenti parlamentari e regionali della forza politica.

Meloni ai piedi dell’Arco della Piazza della Torre di Numana, ha delineato un primo bilancio positivo dell’attività della giunta guidata da Fratelli d’Italia, definendosi orgogliosa per il buon lavoro svolto. Tra i primati della Regione ha ricordato quello nella vaccinazione e nel coinvolgimento dei medici di famiglia nella campagna di immunizzazione contro il virus, poi lo stop all’iter della riforma sanitaria che avrebbe portato agli ospedali unici. Insomma promesse elettorali mantenute.

Fiore all’occhiello anche il protocollo per la intermodalità tra porto, aeroporto e interporto. Meloni ha assicurato il sostegno nella battaglia per inserire l’ultimo miglio nel piano nazionale di ripresa e resilienza, dal momento che la bretella per collegare il porto con la grande viabilità non è stata inclusa tra le opere finanziate. Fondamentale poi la strategia di rilancio del porto oltre che del turismo. Meloni ha sottolineato l’importanza dell’Agenzia per il Turismo, uno dei progetti più cari del governatore con delega al turismo, insieme a quello per la valorizzazione dei borghi.

Acquaroli dal canto suo si è detto orgoglioso, della “certificazione” ottenuta da Giorgia Meloni sul buon operato della sua amministrazione e ha sottolineato che la leader politica continua a tenere i fari accesi sulle Marche raccontando i risultati conseguiti dalla giunta di centrodestra «per una piccola Regione come la nostra, che molto spesso era ai margini delle dinamiche nazionali, essere riscoperti e valorizzati è per noi un grande orgoglio». «Non siamo soli, camminiamo con il sostegno morale e politico di chi ha creduto in noi all’inizio» ha aggiunto riferendosi alla Meloni.

Il presidente della Regione Marche ha ricordato che tra gli obiettivi prioritari del suo mandato c’era quello di costruire una grande relazione con il territorio, «su questo sforzo al di là delle proposte di legge, l’Agenzia per il Turismo, il borgo, la legge sulle start-up, le operazioni sul credito per sostenere le imprese, la gestione del covid, oltre questi aspetti credo che la cosa più importante sia costruire una sintonia tra il territorio, l’economia reale, le imprese e le istituzioni regionali. Solo con una grande sinergia si può creare una visione comune».