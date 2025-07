Ancona, medicina del futuro a Torrette: cellule riprogrammate sconfiggono la sclerodermia

ANCONA – Un giovane papà marchigiano è diventato protagonista di una storia che potrebbe cambiare il futuro della medicina. Affetto da sclerodermia, una patologia autoimmune che irrigidisce la pelle e può attaccare organi vitali come polmoni, cuore, reni e apparato digerente, nei mesi scorsi ha ricevuto un trattamento rivoluzionario all’ospedale di Torrette. La sclerodermia non perdona: cronica, rara e particolarmente aggressiva negli uomini, questa malattia predilige le donne ma quando colpisce il sesso maschile lo fa con una violenza che lascia poco spazio alle speranze. Eppure, nella clinica medica dell’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche, è accaduto qualcosa di straordinario. A metà aprile, infatti, il paziente ha ricevuto una singola infusione di terapia Car-T, una tecnica finora riservata al trattamento di tumori del sangue come leucemie e linfomi.

Per la prima volta al mondo, questa tecnologia è stata applicata alla sclerodermia. Il meccanismo prevede che i linfociti T del paziente vengano prelevati, modificati in laboratorio, e poi reintrodotti nell’organismo dove possono riconoscere e annientare selettivamente le cellule responsabili della malattia. Il professor Gianluca Moroncini, direttore della clinica medica e coordinatore scientifico del trial, la definisce «una cura dentro di noi». Il paziente, dimesso dopo poche settimane e sottoposto a monitoraggio costante, sta mostrando segni incoraggianti di miglioramento. Senza questo intervento, le sue condizioni si sarebbero deteriorate rapidamente. Armando Marco Gozzini, direttore generale dell’Aou delle Marche, sottolinea l’importanza di questo risultato: «La multidisciplinarietà e la multiprofessionalità continuano a premiarci. Stavolta presentiamo un’esperienza straordinaria, con una cura trovata all’interno di noi stessi, poi elaborata e messa in pratica in maniera brillante dai nostri medici all’avanguardia. L’arruolamento di uno dei primi pazienti al mondo per il trial delle Car-T è una testimonianza concreta della nostra costante spinta verso l’eccellenza nella cura delle malattie rare e complesse. Siamo fieri di essere all’apice di una comunità scientifica che lavora con impegno per migliorare la vita dei pazienti, aprendo nuove prospettive terapeutiche a chi ne è maggiormente bisognoso».

A tre mesi dal trattamento i risultati sono incoraggianti, e Moroncini esprime la sua soddisfazione: «Siamo estremamente orgogliosi di aver potuto somministrare questa terapia innovativa a uno dei primi pazienti sclerodermici al mondo. Questo studio rappresenta una pietra miliare nella lotta contro una malattia devastante come la sclerosi sistemica, nella quale la clinica medica continua a essere in prima linea. A tre mesi dall’infusione della terapia, la malattia continua a regredire e questo era un obiettivo primario. Investire in ricerca sulle malattie rare è fondamentale e l’esperienza della sclerodermia ne è la prova lampante. Ringrazio profondamente i circa cinquanta collaboratori, non solo medici, all’interno della nostra azienda, che hanno reso possibile questo straordinario risultato». L’utilizzo delle Car-T a Torrette non è certo una novità, come ribadisce la professoressa Antonella Poloni, direttrice della clinica ematologica, che evidenzia anche il lavoro di squadra che ha portato avanti questo importante progetto: «Collaborare a questo trial clinico, che potrebbe diventare un punto di riferimento nel campo delle terapie cellulari per le malattie autoimmuni, è per noi motivo di grande orgoglio. Qui a Torrette abbiamo iniziato a lavorare con le Car-T dal 2021 e il risultato ottenuto per il caso di sclerodermia rappresenta il classico esempio di un lavoro di gruppo ben fatto. Una collaborazione resa possibile grazie a strutture cliniche eccellenti che consente un upgrade qualitativo costante».