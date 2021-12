Mauri dopo incontri con i dem: «Differenti punti di vista, ma volontà di accompagnare nel migliore dei modi il Pd al congresso»

Il Commissario per il Congresso del Pd Marche, ha concluso i suoi incontri con la classe dirigente del partito, ma sarà nuovamente presto ad Ancona per continuare il suo lavoro

ANCONA – Si è conclusa la prima serie di incontri programmati condotti dal parlamentare Matteo Mauri, Commissario per il Congresso del Pd Marche, con la classe dirigente dei dem. «Alcuni si sono svolti nei giorni precedenti e altri nelle giornate di ieri e oggi (3 e 4 dicembre) presso la sede regionale del Partito Democratico» ad Ancona, fanno sapere i dem in una nota stampa.

«Durante queste conversazioni – spiega Mauri – si sono affrontati i temi relativi allo svolgimento del prossimo Congresso ma anche alla situazione politica in Regione. Con un’attenzione particolare alle scelte da mettere in campo per rilanciare l’azione del Pd nell’interesse dei cittadini e del tessuto imprenditoriale, così provati da questa lunga pandemia e dalle conseguenze del sisma».

Una «occasione importante di ascolto della classe dirigente marchigiana – prosegue il Commissario – . In cui si sono registrate sicuramente differenze di punti di vista, ma anche la volontà diffusa di accompagnare nel migliore dei modi il Pd regionale al prossimo appuntamento congressuale. L’attenzione riservata alle Marche da Enrico Letta – conclude Mauri – è la dimostrazione di quanto la Segreteria Nazionale del Pd abbia a cuore la situazione e voglia dare il proprio contributo per rilanciare in tempi rapidi e in modo significativo l’azione del Partito Democratico».

Nelle prossime settimane il Commissario Mauri continuerà il suo lavoro.