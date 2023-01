ANCONA – Due prove scritte, un colloquio e tornano i commissari esterni. Dopo tre anni scolastici segnati dalla pandemia che ha dettato ritmi e modalità, l’Esame di Stato torna alla normalità. La maturità 2023 vedrà infatti una prima prova scritta di Italiano, comune a tutti gli indirizzi di studio, che si svolgerà dalle ore 8.30 di mercoledì 21 giugno, seguita da una seconda prova scritta, riguardante le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio, ma che non riguarda più specifiche discipline bensì le competenze in uscita e i nuclei tematici fondamentali di indirizzo.

Nel corso del colloquio, verrà accertato il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale degli studenti che esporranno anche le esperienze svolte nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento., oltre alle competenze acquisite in educazione civica. In fase valutativa saranno assegnati 40 punti al percorso scolastico e 60 all’esame. Le prove Invalsi inoltre saranno di nuovo requisito di ammissione all’esame.

Riccardo Rossini, presidente dell’Anp Marche

«Il ritorno alla normalità dopo tre anni di pandemia è visto con grande favore sia dagli operatori scolastici, che non vedevano l’ora che l’esame di maturità si svolgesse come in epoca pre-Covid, sia dagli stessi studenti e studentesse ai quali l’esame facilitato ha lasciato uno strascico di rammarico» commenta il presidente marchigiano dell’associazione nazionale dei presidi (Anp) Riccardo Rossini.

La commissione d’esame torna ad essere formata da tre membri interni e tre esterni, con un presidente esterno. «Sicuramente la prova d’esame è più ‘difficile’ rispetto a quella degli ultimi anni – osserva Rossini – se non altro dal punto di vista emotivo e psicologico. Le prove nazionali – osserva – sono garanzia di omogeneità».

Vediamo nel dettaglio la seconda prova in base agli indirizzi.

Nei Licei: Latino al classico, Matematica allo scientifico ed Economia Aziendale per gli Istituti tecnici del Settore economico ad indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing, mentre Progettazione, costruzioni e impianti per l’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio. Prevista una terza prova scritta in alcuni indirizzi di studio. Ai linguistici, Lingua straniera, mentre Scienze Umane per il Liceo delle Scienze Umane. Gli studenti del liceo artistico si misureranno con domande relative alle discipline progettuali caratteristiche dei singoli indirizzi; Teoria, analisi e composizione per il liceo musicale; tecniche della danza per il Liceo Coreutico.

Per quanto riguarda gli istituti tecnici le prove previste sono Economia aziendale per l’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing, mentre per l’indirizzo Relazioni internazionali per il marketing è prevista la prova di Economia aziendale e Geo-politica nell’articolazione. Discipline turistiche e aziendali per l’indirizzo Turismo, mentre Progettazione, costruzioni e impianti per l’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio. Per l’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni è prevista la prova di Informatica e Telecomunicazioni, mentre gli studenti dell’indirizzo Grafica e comunicazione si misureranno con la prova Progettazione multimediale. Infine Produzioni vegetali per gli indirizzi agrari, Enologia per l’articolazione Viticoltura ed enologia.

Studenti del Galileo Galilei di Ancona (immagine di repertorio)

Gli istituti professionali di istruzione per adulti si misureranno con la prova di Scienza e cultura dell’alimentazione per l’indirizzo Servizi per l’Enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, articolazione Enogastronomia; Diritto e Tecniche amministrative della struttura ricettiva nell’articolazione Accoglienza turistica; Tecniche professionali dei servizi commerciali per l’indirizzo Servizi commerciali; infine, Tecniche di produzione e di organizzazione per l’indirizzo Produzioni industriali e artigianali, articolazione Industria.

La terza prova orale vedrà i candidati fare un’analisi di un testo, documento oppure di un’esperienza o un progetto assegnato dalla commissione.