Ancona, Matteo Ricci scende in piazza: «Marche pronte al cambiamento»

ANCONA – Il messaggio elettorale di Matteo Ricci e della coalizione di centrosinistra verso le prossime elezioni regionali, a data da destinarsi, si alza forte da piazza Roma come un’haka, come una danza propiziatoria alla prossima battaglia elettorale.

Una piazza Roma gremita, con oltre 4mila presenze stimate, e tante bandiere e cartelli, abbraccia e sostiene il candidato ed europarlamentare pesarese che sfida il presidente Acquaroli.

Sul palco allestito nel cuore del capoluogo, nella piazza trasformata in centrale produttrice d’energia politica, c’è spazio per tanti protagonisti: Partito Democratico ma anche Movimento Cinque Stelle 2050, Alleanza Verdi Sinistra, Progetto Marche Matteo Ricci Presidente, Lista Civica Matteo Ricci, Progetto Civico Avanti con Ricci, e Pace Salute Lavoro con l’ex presidente della Regione Marche Vito D’Ambrosio. Sotto al palco l’onorevole Laura Boldrini, l’ex sindaca di Ancona Valeria Mancinelli e tanti altri protagonisti del centrosinistra dorico, pesarese e regionale a sostenere Ricci.

Contro la politica del centrodestra e del suo avversario Acquaroli, il candidato pesarese è un fiume in piena, carico come una molla in vista della prossima tornata elettorale ancora senza data, come lo stesso sottolinea a più riprese: «Da Ancona parte il cambiamento – dichiara Ricci a margine del comizio –, una piazza straordinaria, un popolo che non si rassegna alla mediocrità nella quale in questi cinque anni ci hanno fatto vivere. Un popolo che chiede una regione forte, protagonista, una regione che va a Roma con la schiena dritta e non a prendere gli ordini, una regione che rimetta al centro i più deboli, il sociale, la sanità pubblica, in crisi in tutte le Marche».

Matteo Ricci in mezzo al suo popolo, davanti al palco Una piazza Roma gremita per il comizio del candidato

Una regione che conti di più, che si faccia conoscere di più, ribadisce Ricci, come vuole la gente, per recuperare competitività, in un momento difficilissimo e pieno di incognite per l’economia, «incognite in cui comunque ci sono artigiani e imprenditori che resistono e provano a superare il momento difficile. Servono una regione diversa e una mentalità diversa. Basta mettere sempre prima l’interesse di partito, dalle prossime elezioni si cambia davvero. Speriamo che ci dicano quando si vota, perché non si capisce perché non si possa votare a ottobre come in Toscana, la cosa più di buon senso. Invece no, hanno talmente paura di perdere che vogliono andare a votare il prima possibile». I cittadini marchigiani sono stanchi, spiega ancora Ricci, vogliono cambiare, vogliono una regione diversa, «possono farci votare anche a Ferragosto, stavolta vinciamo noi». Ricci si sofferma anche sulla coalizione: «molto larga, capace di tenersi insieme sulla voglia di cambiamento, sui valori della resistenza, della Costituzione, ma soprattutto con lo sguardo verso il futuro. Noi continuiamo a guardare la società con gli occhi degli ultimi. E siamo felici se stanno meglio anche gli altri. Questa è la differenza tra questa piazza e quella della destra e del potere».

L’alleanza

Un’alleanza compatta: «Con 56 pagine di programma – sottolinea ancora Ricci – come la percentuale che vogliamo prendere alle elezioni. È stato un lavoro lungo, io sono il garante del programma, tutti si riconoscono nella mia guida. È la prima volta che il fronte progressista, democratico e civico si propone così unito, una novità per le Marche e sarà una novità vincente». Ricci poi ricorda una figura importante nella sua famiglia: «Il mio uomo di riferimento è mio nonno paterno che ha fatto il minatore a Charleroi e che per anni s’è spaccato la schiena dieci metri sotto terra e io oggi qui ho la possibilità di rappresentare le mie Marche grazie anche ai sacrifici della mia famiglia». La destra è forte? Ricci minimizza: «Forte perché governa, c’è una sproporzione di mezzi enorme, loro hanno soldi, potere, spregiudicatezza, il solito squadrismo. Noi abbiamo il popolo, i marchigiani che non mettono gli interessi politici prima di quelli della comunità. Abbiamo le persone che magari l’altra volta, cinque anni fa, hanno provato a cambiare, legittimamente, e che oggi sono ancora più deluse».

Matteo Ricci in piazza sotto al palco

Poi dal palco tanti concetti e slogan scanditi e ribaditi – come «insieme per il cambio di Marche» che identifica la sua campagna –, comprese le bordate ad Acquaroli e al centrodestra, non solo sulla data delle elezioni ma anche sui fatti e i misfatti di Atim, sui dati economici, perché «non vederli è da irresponsabili», sulle Marche «regione semisconosciuta, con un presidente che non conosce nessuno», a differenza di «Zaia e Bonaccini», perché «di persone come queste abbiamo bisogno, non di un “signorsì, signora”».

Ricci pensa alle imprese, «dobbiamo aiutarle a vincere la sfida dell’intelligenza artificiale, dobbiamo essere il primo hub per aiutare le imprese a usarla, dobbiamo rafforzare la loro internazionalizzazione» ma anche «premiare quelle che investono nella sostenibilità e nella salute dei lavoratori». E poi ricorda i principi e i valori del centrosinistra, quello che festeggia «il primo maggio e il 25 aprile, non la marcia su Roma» come pure il lavoro dei marchigiani: «abbiamo scelto di istituire il salario minimo regionale, sotto ai 9 euro all’ora è sfruttamento».

Il tema della sanità, «rimetteremo al centro il diritto alla salute per tutti, dobbiamo davvero investire nella sanità territoriale», quello della salute mentale, «metteremo gli psicologi nelle scuole», quello del turismo «dobbiamo crescere in questo settore, non possiamo accontentarci dello “zero virgola”».

E a proposito di turismo e di promozione, Ricci racconta che Pesaro ha affrontato la sfida da capitale della cultura «sola, perché per loro viene prima l’interesse del partito», così come ricorda che adesso è Ancona candidata al medesimo ruolo, e allora «noi saremo al suo fianco, così si gestisce una regione, non andando a Roma a prendere ordini».

Perché le Marche per Ricci si promuovono «con il buon vivere, non con Let’s Marche, promozione inefficiente utile solo ai loro amici» e portando «manifestazioni come Sanremo, non possiamo accontentarci della mediocrità». Sarà una campagna difficile, ricorda infine Ricci, perché gli avversari «hanno tanti soldi, hanno il governo nazionale, quello regionale, e lo usano spregiudicatamente e fino all’ultimo useranno le iniziative istituzionali per farsi campagna elettorale» ma come sostiene ancora, utilizzano anche «fake news, fango e bugie, sono i soliti squadristi, e più saranno impauriti più saranno cattivi». Per Ricci, però, «non hanno uomini né donne né idee all’altezza dei marchigiani».

E il candidato del centrosinistra scende i gradini del palco come c’è salito, in mezzo agli applausi scroscianti, alle foto, ai selfie, con la stessa musica che quaranta minuti prima l’ha accompagnato lungo i pochi gradini fino sul palco, quella Seven Nation Army presa in prestito da storici trionfi calcistici.