Ancona-Matelica: tra indisposizioni e calciomercato, la partita di Pescara si avvicina

ANCONA – In casa biancorossa c’è un po’ di apprensione: il difensore centrale Iotti non è al meglio, lo stesso dicasi per lo stopper Farabegoli, indisponibile da giorni. Stringerà i denti, anche se anche lui non è al cento per cento, l’attaccante Federico Moretti.

La punta è uscita affaticata dopo la prima partita ufficiale in Coppa Italia contro il Montevarchi e in settimana ha cercato di preservare le energie in vista dell’esordio in campionato di Pescara. Se non dovesse farcela, c’è Faggioli che scalpita. Sicuro, tra i titolari, l’esterno offensivo Del Sole. L’ex biancazzurro sogna un gol all’Adriatico, ma ha fatto già sapere che se dovesse segnare non esulterà per rispetto dei suoi vecchi tifosi.

A pochi giorni dal termine del calciomercato estivo, l’Ancona-Matelica potrebbe effettuare altre mosse. Il terzino destro Calcagno, l’ultimo a essere approdato in biancorosso per rimpiazzare Boscolo Bisto che non aveva convinto lo staff tecnico, è vicino alla rescissione per gravi problemi familiari. Se le cose andranno davvero in questa direzione, il direttore sportivo Francesco Micciola dovrà correre ai ripari.