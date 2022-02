Ancona Matelica, il magnate Tiong può entrare in società

Nei prossimi giorni è atteso un nuovo vertice: Tiong continuerà a rimanere in Italia per affari, ma tornerà ad Ancona la prossima settimana

ANCONA – Si è svolto ieri mattina -18 febbraio – il primo incontro tra Mauro Canil e Tony Tiong, il magnate malese interessato ad investire nell’Ancona Matelica. La società biancorossa ha diramato un comunicato per spiegare ai tifosi come stanno le cose. «Si è trattato di un incontro cordiale e conoscitivo per valutare la crescita della società per il futuro, nell’ottica di garantirne la solidità e la stabilità nei prossimi anni – si legge nella nota -. L’incontro è stato molto positivo: tutti i temi affrontati sono stati rivolti prima di tutto al bene dell’Ancona, dei suoi tifosi e della città di Ancona. All’incontro hanno partecipato i professionisti di entrambe le parti, che stanno studiando le questioni societarie e degli investimenti futuri, il presidente onorario, nonché proprietario della Società, Mauro Canil, la DG Roberta Nocelli e Roberto Ripa. Gli incontri proseguiranno nei prossimi giorni al fine di non sottovalutare nessun aspetto che possa pregiudicare il futuro della società».

A margine il commento della Nocelli. «Sono molto soddisfatta dell’incontro. Al di là delle informazioni finanziarie, ho avuto modo di conoscere e comprendere di persona il valore sia economico che morale di Tony Tiong, percependone subito la buona volontà ed il grande rispetto per quanto di buono fatto nel progetto iniziato negli scorsi mesi ad Ancona, con piena condivisione degli intenti per il futuro».

Nei prossimi giorni è atteso un nuovo vertice: Tiong continuerà a rimanere in Italia per affari, ma tornerà ad Ancona la prossima settimana.