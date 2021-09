Ancona Matelica, mister Colavitto: «Non guardiamo la classifica»

Stasera, martedì 28 settembre, l’Ancona Matelica è di scena a Pistoia per il turno infrasettimanale di campionato. Dopo la vittoria di sabato scorso con la Lucchese, di nuovo in campo dunque. Disputare due partite ravvicinate e con un infermeria che proprio non vuole svuotarsi, è davvero complicato. Mister Gianluca Colavitto, tuttavia, continua a non fasciarsi la testa senza fare tante considerazioni sulla graduatoria e sul resto. «L’imperativo per i ragazzi è quello di vivere giornata dopo giornata, settimana dopo settimana. Non bisogna guardare la classifica, noi abbiamo l’obbligo di dare il massimo a prescindere. I punti conquistati fino ad ora sono stati tutti meritati».

Che cosa pensa della Pistoiese?

«Conosco mister Sassarini e so come ha impostato la sua squadra. La vittoria in trasferta di Pesaro ha dato alla loro formazione alcune certezze in più che saranno determinanti per il futuro. Non dimentichiamoci che sono in partiti in ritardo e che stanno recuperando il terreno perso, servirà una gran partita per portare ad Ancona un risultato importante e positivo».



Squadra che vince non si cambia, di solito si dice così. Nel suo caso le scelte sono obbligate… «Non penso di schierare Moretti inizialmente, dobbiamo prima valutare alcune cose con lo staff medico. Di Renzo si alternerà con Maurizii ma in linea di massima sono orientato alla riconferma dell’ultima formazione».

Che sta dando ottime risposte, specialmente in chiave difensiva grazie alla crescita di Masetti e Iotti… «Si sono messi entrambi a disposizione lavorando con estrema serietà. A livello di coppia si stanno amalgamando sempre di più e al momento stanno ripagando la fiducia. In una stagione ci sarà bisogno di tutti, lo stiamo scoprendo sulla nostra pelle».