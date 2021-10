ANCONA – Si è ritrovata ieri, martedì 26 ottobre, al campo Paolinelli l’Ancona Matelica in vista della trasferta allo stadio Rocchi contro la Viterbese, sabato pomeriggio (14.30 diretta su Sky).

L’allenatore campano dovrà fare a meno degli squalificati Moretti e Gasperi e per questo deve risolvere alcuni dubbi di formazione. Il principale è a centrocampo dove, per caratteristiche, il designato a riprendersi il suo posto in cabina di regia sarebbe capitan Papa ma anche Delcarro, rientrato proprio contro la Fermana, scalpita per una maglia da titolare.

La squadra si è allenata questa mattina alle 9.30 per studiare le strategie migliori. Quelle che possono mettere maggiormente in difficoltà i laziali, alle prese con una brutta classifica nonostante le ambizioni estive. È già attiva la prevendita per il settore ospiti del Rocchi attraverso il circuito go2. Il tagliando, disponibile al costo di 10 euro più prevendita, si potrà fare online su www.go2.it oppure nei punti vendita autorizzati tra cui Computer New File di corso Carlo Alberto. La prevendita chiuderà alle 19 di venerdì. Si è pronunciato ieri anche il Giudice sportivo sull’ultimo turno di campionato.

Mille euro di multa all’Ancona Matelica per presunti (dal momento che nessuno li ha sentiti o riportati ad eccezione della Procura federale, ndr) cori oltraggiosi nei confronti di un calciatore avversario all’81° minuto. Quattromila euro di sanzione, invece, per la Lucchese a causa del ritardo nella ripresa del gioco causato dai suoi raccattapalle. Squalificato per due giornate l’attaccante dell’Olbia Udoh per una condotta violenta ai danni di un avversario. Stop di un turno, invece, causa sommatoria di ammonizioni (5) per il dorico Matteo Gasperi mentre causa doppia ammonizione si devono fermano anche Signorini (Gubbio), Mora (Siena) e Urso (Viterbese).

Nuovo partner

Ieri l’Ancona Matelica ha inoltre ufficializzato il rapporto di partnership con il concessionario Domina e Viavai della Baraccola.