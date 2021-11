Ancona Matelica, mister Colavitto: «Non cerco alibi»

ANCONA – Giorni difficili in casa biancorossa. Un punto nelle ultime quattro gare disputate, lasciano intuire il grande momento di difficoltà che la squadra sta vivendo. La tensione, la preoccupazione, è racchiusa nelle parole di mister Colavitto: «Se si pensa che ho a disposizione una Supercar vuol dire che si è capito ben poco. Siamo scesi in campo contro una corazzata del girone. Nel 1-3 in favore dei nostri avversari sono successe tante cose, alcune decisioni arbitrali ancora non riesco a spiegarmele. Complimenti all’Entella per aver sfruttato al massimo gli episodi. La squadra è entrata in campo approcciando bene, dopo sei minuti Moretti era riuscito a far espellere un loro centrale poi dopo le proteste il guardalinee ha cambiato idea».

Mister, la squadra è molto fragile…

«Non voglio trovare alibi, a me l’Ancona Matelica è piaciuta ma ogni volta che la vittoria non arriva stiamo qui a ripetere che non siamo in condizione. Il sottoscritto vuole vincerle tutte ma ripeto che i difetti esistevano anche dopo le vittorie, io li ho sempre notati e li ho sempre comunicati ai ragazzi».

La tattica è diventata troppo prevedibile?

«Se gli avversari ci conoscono non è un problema. Il problema è che individualmente le cose non vengono fatte nel modo giusto. Se in occasione del terzo gol che abbiamo subito il nostro terzino sbaglia il colpo di testa, la colpa non può essere del modulo. Abbiamo fallito un’infinità di passaggi nel secondo tempo, a livello di concentrazione siamo andati in crisi. Ripeto, se qualcuno pensa di avermi dato una Supercar non ci siamo proprio».

Capitan Papa ancora fuori, perché?

«Mettere Salvatore in panchina è stata una scelta tecnica. Avevo bisogno di determinate caratteristiche, volevo una squadra strutturata diversamente. Anche Rolfini è stato escluso per questo motivo. Delcarro? Deve riguadagnare la forma migliore ma sta crescendo». Sabato (ore 15 diretta Raisport), i dorici, scenderanno in campo nella tana di una Carrarese ferita reduce dal 4-1 con l’Olbia.