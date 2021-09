Ancona Matelica, c’è l’accordo con Estra Prometeo

ANCONA – Estra Prometeo e Ancona Matelica insieme. La notizia era nell’aria da alcuni giorni, ieri mattina – 22 settembre – è arrivata la conferma dell’accordo di partnership tra le due realtà. L’incontro si è tenuto a ridosso dell’ora di pranzo presso l’Estra Store di Corso Stamira, ad Ancona.

Presente il presidente di Estra Prometeo, Marco Gnocchini. Uno che nel corso degli anni non si è mai tirato indietro e si è mostrato molto vicino alle dinamiche sportive, al calcio in particolare.

«Questa non è solo una sponsorizzazione, ma sostegno e collaborazione – ha detto -. Abbiamo a che fare con una società seria e solida che porta avanti un progetto a cui crediamo tanto: crescita del territorio e dei giovani. Quindi, siamo convinti del valore sportivo ed etico. Negli anni scorsi ci siamo sentiti in dovere di appoggiare la famiglia Marconi nei campionati dilettantistici, oggi supportiamo questo club in maniera più convinta. Anche per la categoria». Soddisfatto il direttore generale dell’Ancona Matelica, Roberta Nocelli.

«Il partner è importantissimo, l’azienda è da sempre legata al territorio e per noi è un onore averli al nostro fianco. Speriamo di costruire qualcosa di bello, soprattutto nei rapporti di rete che sono fondamentali».