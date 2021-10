Ancona Matelica, mister Colavitto: «È la vittoria più bella»

«Probabilmente è una delle vittorie più belle da quando ho iniziato ad allenare». Così mister Gianluca Colavitto al termine del match contro l’Imolese, battuta ieri, sabato pomeriggio 2 ottobre, al Del Conero.

«Ho visto la mia squadra soffrire, stringere i denti e portare a casa il risultato – ha detto il tecnico campano -. Poi, è normale, se si vanno ad analizzare tanti piccoli particolari le cose da migliorare ci sono. Ma adesso non voglio stare qui ad elencare queste cose. Chiunque è sceso in campo, e mi dispiace se non riesco a dare minutaggio agli altri, mi è piaciuto sotto ogni punto di vista. Sono orgoglioso di questo gruppo».

I dorici sono in testa alla classifica, in attesa di conoscere il risultato di oggi pomeriggio, domenica 3 ottobre, di Reggiana – Pescara. Il campionato è lunghissimo ed è inutile fare voli pindarici, certo è che la squadra biancorossa inizia a essere vista con estremo rispetto dagli avversari.

«Io scendo in campo per vincere tutte le partite. Alla fine si gioisce, si soffre e si è contenti perché abbiamo incamerato un risultato importante. Questi sono sedici punti che ci proiettano verso l’obiettivo salvezza». Colavitto ha voluto chiarire anche un episodio che lo ha visto protagonista nella ripresa con un giocatore avversario. Un battibecco acceso che poteva essere evitato: «Cose di campo, con Luca Lombardi dopo il triplice fischio avevamo chiarito tutto». Oggi alle 14.30 al Manuzzi il calendario metterà il Cesena di fronte ai dorici. A partecipare, saranno tantissimi i supporter che hanno già prenotato pullman per essere presenti in Romagna.