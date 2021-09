Ancona Matelica: domenica riaprirà la Curva Nord. Intanto la squadra si prepara per la Coppa Italia

La squadra biancorossa oggi partirà per il ritiro di Avellino per affrontare gli irpini domani alle 17 al Partenio. Stamattina arriverà il via libera per la riapertura della Curva Nord

ANCONA – L’Ancona Matelica oggi, martedì 14 settembre, sosterrà l’allenamento di rifinitura prima di partire per il ritiro di Avellino. Domani pomeriggio alle 17, la squadra di Colavitto scenderà in campo allo Stadio Partenio per il secondo turno di Coppa Italia.

La competizione non vuole essere snobbata da nessuna delle due compagini: gli irpini vengono da tre pareggi consecutivi in campionato e c’è già aria pesante attorno alla navicella verde pilotata da Braglia. Sul fronte anconetano ci sarà sicuramente turnover, anche per vedere all’opera chi ha giocato meno. Sicuramente non sarà della gara l’attaccante Ferdinando Del Sole (risentimento inguinale). Lieve contrattura ai flessori senza complicazioni di sorta invece per il difensore Emanuele Maurizii, che dovrebbe essere tra i convocati. A dirigere l’incontro sarà Mario Saia di Palermo e, a coadiuvarlo, saranno gli assistenti Francesco Valente della sezione di Roma 2 e Francesco Arena della sezione di Roma 1. Quarto ufficiale sarà Dario Di Francesco di Ostia Lido.

I biglietti per assistere all’incontro sono in vendita online e nei punti vendita del circuito TicketOne, al prezzo di 10 euro più diritto di prevendita (vendite attive dalle 10 alle 19 di oggi). La capienza del settore ospiti è di 250 posti. Come previsto dal protocollo di intesa tra il Ministero dell’Interno, Federazioni e Leghe, i tifosi ospiti non necessiteranno di carte di fidelizzazione per l’accesso allo stadio. Infine, stamattina, dovrebbe arrivare l’ufficialità per poter riaprire la Curva Nord e la Curva Sud dello Stadio Del Conero. Il summit che si è tenuto ieri – 13 settembre – da parte degli organi preposti è stato positivo.

«La riunione della Commissione è stata lunghissima. È emerso un verbale completo che attualmente è al vaglio del Prefetto ha spiegato la dg Roberta Nocelli nel suo intervento a Radio Tua -. Attendiamo che tutti questi passaggi vengono completati in modo regolare e poi riprodurremo il tutto con un comunicato stampa. Il nostro modus operandi è ormai noto, quando ci saranno tutte le firme ufficializzeremo il tutto». L’auspicio è quello di poterlo fare già questa mattina così da aprire la prevendita oggi pomeriggio relativamente alla partita di campionato con il Pontedera in programma domenica alle 17:30».