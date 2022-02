Ancona Matelica sconfitta dalla Pistoiese: «Partita condizionata dagli episodi»

Domenica 13 febbraio alle 17:30, i dorici saranno di scena a Imola. Per questa gara torneranno gli Ultras dopo la protesta per le misure anti-Covid

ANCONA – Si è trattato di un incidente di percorso? Forse sì. Tutte le risposte arriveranno domenica 13 febbraio, con l’Ancona Matelica di scena alle 17:30 sul campo dell’Imolese affamata di punti. Prima però, il centrocampista biancorosso Andrea Delcarro, è tornato ad analizzare la sconfitta con la Pistoiese.

«È stata una gara strana, condizionata dagli episodi soprattutto dopo il gol subito al primo minuto – ha detto -. Abbiamo avuto diverse occasioni per pareggiarla subito e le cose non sono andate bene, compreso il rigore sbagliato. Capita, ma sono qui a dire che l’atteggiamento della squadra è stato professionale. Non siamo appagati e non abbiamo sottovalutato nessuno. Sappiamo bene che il girone di ritorno è strano, tante squadre che sono in fondo hanno bisogno di punti e la classifica non deve perciò ingannarci».

Dietro l’angolo c’è un altro match insidioso…

«Ritroveremo la solita carica, cercando di ottenere il massimo già dalla prossima trasferta dove troveremo un’Imolese arrabbiata per i due ultimo ko. Sarà una battaglia dalla quale dovremo uscire vincitori».

Visto che la salvezza è ormai in tasca non è che sono finiti gli stimoli?

«L’appagamento non è certo mentale, non può appagare una classifica con 39 punti dove ancora non si è fatto nulla. Una squadra giovane come la nostra non può e non deve sentirsi arrivata, c’è ancora tanta strada da fare».

Ci sono stati molti impegni ravvicinati, inclusa una trasferta impegnativa come quella di Olbia. Come state fisicamente?

«Gli alibi non esistono quando si perde in questo modo. L’unico modo per lasciarsi indietro questo scivolone è riscattarsi con una vittoria».

Alla vigilia della gara contro gli arancioni toscani, si è sparsa la voce di un nuovo investitore in arrivo. Vi ha dato fastidio?

«Alla squadra queste cose non interessano. A chi va in campo certi aspetti non devono riguardare. Siamo concentrati su quello che dobbiamo fare, da qui in avanti vogliamo raccogliere più punti possibili per noi stessi, per i tifosi e per la città. Lo spogliatoio è unito e compatto, ci sono tante soddisfazioni che possiamo toglierci tutti insieme».

A Imola torneranno gli Ultras…

«Sarebbe bello avere un compagno in più in mezzo al campo rappresentato dai nostri tifosi. Se ci saranno ben venga altrimenti, già in altre occasioni, non ci hanno mai fatto mancare il loro affetto. Sappiamo che sono sempre al nostro fianco, vogliamo dargli ancora delle gioie».

A tal proposito le notizie parlano degli ultras sulla via del ritorno dopo l’auto sospensione per 4 partite a causa della protesta contro le normative anti Covid. A Imola i biglietti a disposizione dovrebbero essere 280.