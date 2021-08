Ancona-Matelica: dalla Sampdoria, ecco Sabattini

ANCONA – Dalla Sampdoria arriva il centrocampista Lorenzo Sabattini. Le nostre indiscrezioni erano giuste, al punto che l’Ancona-Matelica, ha annunciato il nuovo innesto pochi minuti fa.

Nato a Pesaro dove ha effettuato tutta la trafila del settore giovanile ed ha esordito anche in prima squadra, Sabattini si è poi trasferito alla Primavera della Sampdoria. Nella scorsa stagione ha invece totalizzato dieci presenze con la casacca dell’Imolese.

«Ho subito sentito la fiducia della società – ha dichiarato il centrocampista – e questo mi ha fatto molto piacere visto che si tratta di una realtà stimata e seria. Sono molto motivato. Ancona è una piazza importante e darò tutto me stesso per ripagare la stima riposta in me». Non dovrebbe essere finita qui, perché il direttore sportivo Francesco Micciola (nella foto con il nuovo arrivo), avrebbe in canna almeno un altro colpo.