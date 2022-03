Ancona Matelica, mister Colavitto: «Daremo il massimo»

ANCONA – Lunga trasferta per l’Ancona Matelica che stasera, martedì 15 marzo alle 21, a Chiavari affronterà la Virtus Entella di mister Gennaro Volpe. Entrambe le due formazioni, nell’ultimo turno, hanno conquistato un punto pareggiando rispettivamente con Viterbese ed Imolese. Al Del Conero nella gara di andata dello scorso novembre erano stati i liguri ad imporsi con il risultato di 3-1.

«Andiamo a giocare su un campo difficile, sintetico – ha dichiarato il tecnico Gianluca Colavitto – dove ci saranno pochissime pause e dovremo lottare su ogni pallone. L’Entella è una squadra retrocessa dalla Serie B, costruita per tornare subito in cadetteria e che nelle sue fila annovera giocatori importanti per la categoria. Insomma, una partita molto ma molto difficile, come lo sono tutte in questo campionato. La gara di domenica – ha concluso il tecnico – ci ha lasciato tanta amarezza. Avevamo assaporato il ritorno alla vittoria davanti al nostro pubblico, poi il risultato ci è sfuggito di mano. Guardiamo avanti. Il nostro dovere è tornare subito a dare il massimo per cercare di portare a casa dei punti dalla trasferta di domani». Di seguito l’elenco dei giocatori convocati per la gara di domani: Avella, Bianconi, D’Eramo, Del Sole, Delcarro, Di Renzo, Faggioli, Gasperi, Iannoni, Iotti, Masetti, Maurizii, Moretti, Noce, Palesi, Pecci, Rolfini, Ruani, Sabattini, Sereni, Tofanari, Vitali. Per i biancorossi squalificato Papa.