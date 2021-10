Ancona Matelica, il ds Micciola attende risposte positive

ANCONA – Il direttore sportivo Francesco Micciola vuole un’inversione di tendenza. Gli ultimi risultati negativi devono essere riscattati subito. Pertanto, pretende una reazione immediata dalla squadra che con la Viterbese sarà impegnata anche nel terzo turno eliminatorio di Coppa Italia mercoledì 3 novembre alle 15 al Del Conero. E spiega: «Mi aspetto qualcosa di positivo dal doppio confronto. Affrontiamo una compagine che non merita questa classifica, ha dei giocatori importanti. Sarà una partita difficile dove dovranno venir fuori le nostre qualità».

Rispetto al Matelica dello scorso anno, a questo punto del campionato l’Ancona ha due punti in più ma è andata in rete in campionato solo con gli attaccanti: «Ogni torneo ha la sua storia. In futuro sarà fondamentale il contributo anche dei centrocampisti e dei difensori ma se i gol degli attaccanti dovessero servire a farci vincere mi va bene ugualmente».

Nell’allenamento di ieri, giovedì 28 ottobre, mister Colavitto ha provato l’undici titolare che andrà a far visita alla formazione laziale con il chiaro intento di portare a casa l’intera posta in palio. La novità più importante riguarda il rientro dal primo minuto, dopo tre panchine consecutive, di capitan Papa in regia che prenderà il posto dello squalificato Gasperi garantendo equilibrio ed esperienza. Altri due saranno i cambi rispetto a sabato scorso e cioè la presenza in difesa, sull’out di sinistra, di Di Renzo al posto di Maurizii e il turn over in avanti con Faggioli che rileverà Sereni. Per il resto davanti ad Avella, a completare il pacchetto difensivo, Tofanari sulla destra e in mezzo la classica coppia centrale Masetti-Iotti. Iannoni e D’Eramo saranno impiegati da mezzali mentre Del Sole e Rolfini comporranno il tridente offensivo insieme al sopracitato Faggioli. In panchina andrà anche Delcarro.