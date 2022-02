Ancona Matelica, Delcarro: «È una sconfitta che fa male. Ora il riscatto a Montevarchi»

Domenica 20 febbraio alle 17:30, i dorici saranno di scena a Montevarchi. Non sarà disponibile il centrocampista Gasperi, squalificato per un turno dal giudice sportivo.

ANCONA – La sconfitta maturata con il Cesena ha lasciato il segno. Se la sconfitta casalinga contro la Pistoiese era stata considerata un passo falso, quello con i romagnoli ha un sapore diverso. Un po’ tutti hanno giudicato il Cesena troppo superiore rispetto alla compagine dorica. L’Ancona Matelica però, può solo crescere. «Ci troviamo a commentare una sconfitta brutta soprattutto perché arrivata davanti alla nostra gente – ha dichiarato Andrea Delcarro -. Dispiace tanto perché volevamo riscattarci dopo lo scivolone con la Pistoiese. Davanti abbiamo trovato una grande squadra come il Cesena che ha saputo colpirci, sfruttando alcune situazioni. Il calendario, già domenica, ci dà la possibilità di cercare il riscatto a Montevarchi e faremo di tutto per tornare a casa con l’intero bottino».

Certi avversari non si superano solo con la grinta…

«Noi il cuore lo buttiamo sempre oltre l’ostacolo ma alcune volte non basta. Stiamo facendo grandi cose ma siamo stati costruiti con altre ambizioni rispetto ad alcuni avversari. Ripeto, il dispiacere enorme arriva dall’aver perso davanti ad una curva come la Nord e per questo dobbiamo trovare pronto riscatto in Toscana».

Terzo posto ormai irraggiungibile?

«Non possiamo omettere la bravura degli avversari. Il Cesena è una squadra costruita per stare in alto, ha individualmente giocatori di categoria superiore. Il primo gol, un po’ rocambolesco, ci ha tagliato le gambe».

Visto che Masetti era fuori dal campo per farsi medicare, la prima rete è stata subita ingenuamente…«Nell’occasione della rete sono andato a contrasto con Caturano ma purtroppo la palla è scivolata indietro e Ciofi ne ha approfittato. Può anche darsi che l’assenza di Masetti abbia inciso ma noi non dobbiamo ritrovarci in quelle situazioni. La crescita di una squadra passa anche e soprattutto da queste cose che rientrano nella cura dei dettagli».

