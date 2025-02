Ancona, che maschera! Carnevale con sfilata per il corso e dj set in piazza fino a tarda notte

ANCONA – «Ancona, che maschera!»: il capoluogo si prepara a ospitare la grande festa di Carnevale, quella che andrà in scena sabato prossimo, 1 marzo, dalle 15 all’1. Sfilate, maschere, premiazioni, la musica di Charlie Rock, la pausa a ora di cena e poi, dalle 22, in piazza Cavour, il dj set di Radio Studio Più in diretta nazionale radio e tv (canale 79 digitale terrestre). E’ il nuovo format ideato dall’amministrazione comunale, per sfruttare il prefestivo, per dare opportunità di partecipare al grande Carnevale cittadino anche agli esercenti del centro, attirando tra piazza Cavour e corso Garibaldi migliaia di persone che animeranno il centro per la festa più colorata. Tanti gli ospiti attesi alla sfilata, cui sono iscritte al momento seicento maschere: Mao Branca Street Band, Ipanema e le sue ballerine brasiliane, Fantasia Sogno e Realtà, la Banda di Torrette, il gruppo teatro Tre-Gotham Show, le Dame del 700 da Candia. In concorso sette maschere singole, cinque coppie, cinque gruppi, la mascherata del borgo di Montesicuro. E poi le scuole, con la sfilata delle primarie Faiani, Dante Alighieri e Cittadella-Hack, e della scuola dell’infanzia Garibaldi. Ma ci sarà anche l’università, con il gruppo Erasmus Generation Meeting. Presenterà Andrea Alfieri con animazione e musica di Charlie Rock.

Carnevale: la conferenza di stamattina in Comune

La manifestazione e la premiazione delle maschere vincitrici si concluderà intorno alle 19.30. Poi spazio alla notte danzante in piazza Cavour. Le navette gratuite ogni trenta minuti collegheranno il parcheggio scambiatore di via Ranieri e quello del cimitero di Tavernelle con il centro città, a partire dalle 15 fino all’1. «Rispetto allo scorso anno abbiamo cambiato il giorno, non più domenica ma sabato, anche per venire incontro alle esigenze delle attività economiche, preferendo dunque il sabato quando la totalità delle attività è aperta – ha detto stamattina in conferenza stampa l’assessore Angelo Eliantonio –. E poi perché abbiamo previsto anche la serata, che si protrae fino all’1, dunque meglio un prefestivo. Abbiamo rivisto il format perché volevamo qualificare il carnevale, pur confermando la tradizionale sfilata di corso Garibaldi. Continuiamo nel percorso di valorizzazione di Ancona come città di intrattenimento». «Quest’anno registriamo una partecipazione importante delle scuole, Faiani, Alighieri, Cittadella Hack, e Garibaldi – ha aggiunto l’assessore Antonella Andreoli –: circa 450 alunni che verranno in gruppo perché rappresenteranno le loro classi partecipando al concorso. Sarà davvero una bella festa. Giovedì si chiudono le iscrizioni».

«In questo secondo anno abbiamo cercato di coinvolgere ancora di più gli studenti universitari, perché per arrivare a una vera integrazione tra cittadinanza e popolazione studentesca serve vivere insieme la quotidianità – ha concluso l’assessore Marco Battino –. Abbiamo comunicato questo evento nell’ateneo, tramite social, e ha aderito l’Associazione Erasmus Student Network, che rappresenterà se stessa, piccolo assaggio dell’evento fissato per il prossimo aprile, ma tanti altri saranno gli studenti universitari che parteciperanno. Sicuramente la seconda parte della festa, quella danzante, va proprio in questa direzione, quella cioè di avere una città viva non solo per i grandi eventi, con un’offerta musicale che possa rispondere agli interessi delle giovani generazioni». Anche Confartigianato, con Luca Casagrande, e Confcommercio, con Michele Angelo Zannini, hanno sottolineato favorevolmente il carattere itinerante della festa, che permette a più imprese e a più attività economiche differenti di essere coinvolte, e hanno mostrato apprezzamento sia per la tempistica con cui è stata organizzata la festa, sia perché l’evento abbraccia target di età diverse. Sul sito del Comune c’è un’apposita sezione con le attività proposte da chi aderisce, con eventuali scontistiche. Su Radio Studio Più in questi giorni uno spot ricorda agli ascoltatori l’appuntamento di sabato notte ad Ancona.