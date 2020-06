Ancona, marijuana nel giardino di casa: arrestato titolare di un negozio di cannabis

ANCONA – Un commerciante è stato arrestato dalla Squadra mobile per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Nel giardino di casa la polizia ha trovato nove piantine di marijuana. Nell’abitazione sono stati rinvenuti anche sacchi di canapa light per un totale di quattro chili. Il commerciante, un 49enne titolare di un negozio di cannabis light, è stato messo ai domiciliari su richiesta del pm Ruggiero Dicuonzo. Il blitz della polizia è scattato mercoledì mattina.

Le piante di marijuana, trovate in giardino, non erano ancora arrivate a maturazione. Nell’abitazione c’era anche la canapa ancora da confezionare per la regolare vendita dell’attività del commerciante che non ha subito interruzioni e risulta ancora aperta. Questa mattina, venerdì 12 giugno, in tribunale, davanti al gip Carlo Masini, si è tenuta la convalida dell’arresto per la quale però il giudice si è riservato. L’imprenditore, difeso dall’avvocato Carlo Alberto Zaina, avrebbe ammesso che le piante di marijuana erano per uso personale. Sulla cannabis verrà disposta una perizia per risalire al principio attivo, se rientra nei parametri di legge. L’avvocato ha chiesto la revoca dei domiciliari.