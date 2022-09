Ancona, in giro con 1 grammo di marijuana nel borsello: 20enne sanzionato

I poliziotti hanno controllato due giovani italiani in piazza Rosselli. Uno dei due ha consegnato un barattolo contenente lo stupefacente che è stato posto sotto sequestro

ANCONA – Un 20enne italiano è stato sanzionato per detenzione di sostanza stupefacente. Nel corso della notte scorsa, durante la normale attività di controllo del territorio, i poliziotti della Volante della Questura di Ancona, in piazza Rosselli, hanno controllato due giovani, entrambi 20enni di nazionalità italiana.

Al controllo, avvenuto nei pressi degli ingressi della Stazione Ferroviaria, i due hanno manifestato un comportamento agitato. Uno dei due spontaneamente dichiarava di essere in possesso di sostanza stupefacente che custodiva all’interno del borsello che portava a tracolla.

Il giovane ha consegnato ai poliziotti un barattolo in vetro con tappo a chiusura ermetica, contenente 1 grammo di marijuana, che ha dichiarato di detenere per uso personale Gli agenti hanno contestato a carico del 20enne la violazione della detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.

Lo stupefacente, sequestrato dai poliziotti è stato sottoposto ad esami forensi presso il Gabinetto di Polizia Scientifica della Questura di Ancona.