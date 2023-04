Ancona, Marco Gnocchini: «Saremo protagonisti con Ida Simonella»

ANCONA – Si chiama Ancona Popolare-Centristi per Ancona ed è la lista guidata dal coordinatore Marco Gnocchini, presidente di Prometeo-Estra, insieme a Tommaso Sanna, attuale presidente del Consiglio comunale e a Fiorenzo Pistelli, presidente del Ctp delle frazioni, lista che appoggia la candidata sindaca Ida Simonella e che ieri a Pietralacroce si è presentata alla città a un mese esatto dall’appuntamento elettorale del 14 e 15 maggio prossimi. Trenta nomi, trenta storie ed esperienze, con una prevalenza di donne: venti rispetto ai dieci candidati uomini, a sostegno della candidata sindaca del centrosinistra che ha ringraziato tutti gli aspiranti consiglieri comunali. «Ogni volta che si presenta una lista a mio sostegno sento la responsabilità delle persone che hanno deciso di metterci la faccia, la propria credibilità, la propria storia, il proprio modo di essere. Alcuni degli esponenti di questa lista – ha affermato Ida Simonella – fanno parte della maggioranza uscente e sono stati esempio di lealtà e di compattezza».

Marco Gnocchini ha sottolineato come Ancona Popolare rappresenti «l’anima popolare di questa città e di questa coalizione. Abbiamo presentato una lista qualificata, che spazia in tutti gli ambiti della società: ci sono dirigenti di società sportive, professionisti, studenti, molti giovani e molte donne. Abbiamo commissionato un sondaggio – ha annunciato Gnocchini – che vede Ida Simonella in netto vantaggio e un netto successo della nostra lista, in crescita rispetto a cinque anni fa. Abbiamo fatto tanto nelle precedenti amministrazioni e tanto vorremmo fare sulla strada del buon governo». Il capolista Tommaso Sanna ha messo in evidenza i tanti nuovi volti presenti in Ancona Popolare-Centristi Ancona: «Abbiamo voluto rinnovare la lista perché crediamo sia necessario che coloro che hanno più esperienza debbano essere testimoni per coloro che vengono dopo e debbano introdurli alla politica al buon governo».

Questi i candidati della lista Ancona Popolare-Centristi per Ancona che appoggia la candidata Ida Simonella: Tommaso Sanna, Marco Gnocchini, Fiorenzo Pistelli, Giacomo Agostinelli, Laura Andreucci, Massimo Bellardinelli, Giulia Bugari, Michela Cola, Evelin Di Lupidio, Emanuela Duranti, Remo Fiori, Alessandra Gasparetti, Lorena Giantomaso, Francesco Gigante, Fatjona Gjeko, Loredana Iacob, Karafile Kajo, Martina Lucconi, Susanna Mari, Paola Morbidoni, Agnese Murer, Sabrina Petrocchi, Sofia Spina, Saverio Rossini, Desia Santamarianuova, Martina Silvano, Silvia Squadroni, Luis Ricardo Torini Da Costa, Luisa Verdini e Maurizio Zandegù.