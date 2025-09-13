Ancona, Marco Battino sotto attacco: intimidazioni e minacce di morte

ANCONA – Il candidato Marco Battino di nuovo al centro delle attenzioni dei suoi detrattori: giovedì scorso, infatti, in occasione di una cena elettorale che si è svolta a Sirolo, l’assessore del Comune di Ancona e candidato alla prossime Regionali per Forza Italia è stato duramente attaccato, un altro episodio dopo quello dei manifesti elettorali strappati lungo viale della Vittoria, stavolta anche con minacce di morte: «Sei un fascista di m***a, vi ammazziamo tutti»: così alcune persone hanno apostrofato Battino nella circostanza della cena: «Prima hanno strappato uno dei manifesti appesi, poi mi hanno sputato contro e impedito, spingendomi, di scendere dalle scale in cui mi trovavo – racconta Battino –. I facinorosi che non vogliono che le idee circolino e che gli spazi democratici restino aperti esistono e sono sempre più numerosi. Ma le Marche non sono questo, e pochi codardi che nella notte si aggirano distribuendo violenza, non mi fermeranno. Ho accettato di candidarmi per mettere a frutto l’esperienza maturata in questi due anni alla guida dell’assessorato ai giovani, università e sviluppo economico del comune di Ancona per portare in Regione progetti e idee per far crescere opportunità per la mia generazione e per i cittadini tutti. Questi episodi vili e antidemocratici non mi intimidiscono. Anzi rafforzano le mie convinzioni» ha scritto ancora Marco Battino attraverso i suoi social dove ha diffuso anche un video con le intimidazioni e le minacce di cui è stato oggetto.

Pronte le manifestazioni di sostegno e solidarietà da parte dell’area politica di cui fa parte, a cominciare dal sindaco di Ancona Daniele Silvetti: «Marco ha sempre dimostrato di essere disponibile all’ascolto ed al confronto. Ancona ha indubbiamente necessità di avere un interlocutore affidabile e determinato per le tante questioni che la Regione Marche sarà chiamata ad affrontare. Credo per davvero nei giovani, quelli bravi, quelli rispettosi delle regole e delle opinioni altrui. Credo nelle sue capacità di uomo libero, con la mente aperta al mondo, senza preconcetti ideologici». Ma il supporto a Battino, non solo per questo spiacevole episodio, giunge anche dal vicepremier Antonio Tajani, presente ad Azzurra Libertà, la festa dei giovani del partito a San Benedetto del Tronto: «Questo giovane che sembra un ragazzo di scuola ha ricevuto minacce di morte. La sua forza è quella di fare l’esatto contrario di chi lo ha minacciato, andando avanti con le proposte e la buona amministrazione. Ti siamo tutti vicini e siamo sicuri che tutto questo ti farà prendere più voti».