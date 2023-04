Ancona, Marco Battino e Ripartiamo dai Giovani con «una visione differente»

ANCONA – La lista Ripartiamo dai Giovani e il candidato sindaco Marco Battino hanno inaugurato stamattina 22 aprile in via Macerata, poco dietro all’edicola di piazza Ugo Bassi, la sede elettorale che accompagnerà la lista civica e il suo candidato verso le elezioni comunali del prossimo 14 e 15 maggio. Nel cuore di uno dei quartieri più popolati di Ancona, scelto non a caso, visto che il candidato abita proprio da quelle parti, cresce così la risposta dei più giovani alle esigenze e al futuro di Ancona. Stamattina il taglio del nastro e il brindisi benaugurale per queste tre settimane che mancano alle elezioni di maggio. «La mia candidatura nasce dalla richiesta di diverse persone e associazioni – racconta Marco Battino –, soprattutto da questo quartiere, ma anche da altre zone, che non si sentono rappresentate dalle altre forze politiche. E da tanti giovani anconetani. Abbiamo deciso di metterci insieme per portare la voce dei giovani che non vengono ascoltati. Anche se adesso va di moda anche nelle altre liste, sono pochi i candidati nella nostra fascia d’età. Ci piace portare idee nuove che non riguardino solo i giovani ma tutta la città. E’ la visione del futuro di Ancona di noi giovani. Nessuno di noi fa politica per mestiere, chi lavora e chi studia. C’è sembrato giusto rispondere a questo appello».

Ripartiamo dai Giovani e Marco Battino con le idee chiare: «Siamo partiti da poco, è una sfida nella sfida, e il feedback che stiamo ricevendo dai cittadini è molto buono. Ci attendiamo un buon risultato, per mandare un segnale importante in modo che ad Ancona si possa fare qualcosa senza steccati ideologici. Speriamo di riuscire a entrare in consiglio comunale». Fuori dalle ideologie, fuori dai partiti, lo conferma Battino: «Ognuno di noi ha la sua idea, non ce lo chiediamo neanche, tra di noi. Qui si parla solo di Ancona e di quello che c’è da fare».

Il taglio del nastro

L’opinione sull’amministrazione uscente: «Non mi piace parlare del passato, meglio guardare avanti. Ci sarebbero sicuramente diverse cose da criticare, ma preferiamo proporre che guardare indietro. Chiaramente si poteva fare di più, a partire dal dialogo con la città che è un po’ mancato negli ultimi anni, passando per tante scelte da rivedere sui giovani e sulla cultura». L’impressione su questa campagna elettorale e sugli altri candidati: «Ho un ottimo rapporto con tutti, anche se fa un po’ sorridere che si parli tanto di giovani adesso, di assessorato all’università, dopo che ne abbiamo parlato noi. C’è chi fa incontri con i giovani adesso e non ha neanche un giovane in lista, sicuramente c’è un po’ d’incoerenza, in giro. Noi facciamo una campagna elettorale diversa, sicuramente anche con incontri pubblici, che cominceranno dalla prossima settimana, ma la campagna elettorale la facciamo giorno per giorno, viviamo in questi quartieri, andiamo al mercato di piazza d’Armi per fare la spesa e non per farci le fotografie con gli operatori. Abbiamo una visione differente». Tutti i nomi dei candidati della lista Ripartiamo dai Giovani sono stati già pubblicati in questo articolo di CentroPagina.