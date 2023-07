Ancona, il marciapiede di via Corridoni è una trappola per pedoni: «Sono caduta». Il racconto

ANCONA – Un ginocchio sbucciato e le mani spellate, ma il bilancio avrebbe potuto essere ben più grave. Una «rovinosa caduta a terra» la definisce la signora Anna, che preferisce omettere il cognome. Lei, residente del Passetto e abbastanza conosciuta in zona, ha fatto un capitombolo per colpa – dice – dei «marciapiedi dissestati».

Il fatto è avvenuto in via Corridoni, all’altezza del civico 6. Per intenderci, ci troviamo «all’angolo con il viale della Vittoria, poco dopo la pizzeria e a pochi metri dal capolinea dei bus, in direzione Salesi. In queste vie passano tante mamme che, passeggino al seguito, si recano all’ospedale pediatrico Salesi. Per non parlare delle donne incinta che sono dirette lì e che, come me, rischiano di inciampare. Io – prosegue Anna – non sono l’unica ad essere caduta».

Il ginocchio di Anna è in miglioramento La signora ha riportato escoriazioni anche alla mano, ma il bilancio avrebbe potuto essere peggiore

Quel giorno, la donna – che ci mostra le ferite – è stata aiutata da una signora che si trovava a passare di lì e da un autista della Conerobus, l’azienda di trasporto pubblico locale. Per fortuna, la signora non ha sbattuto la testa e quindi non c’è stato bisogno dell’intervento dei sanitari del 118: «Le mattonelle, in quel tratto di strada, tra il viale e il Salesi, verso via Volterra, si sollevano dal marciapiede e le piastrelle traballano, col rischio di perdere l’equilibrio e di cadere, come è accaduto a me. Bisognerebbe intervenire al più presto. Per quale motivo – si domanda l’anziana – il Comune è intervenuto solo in corso Amendola e non qui?».

Se l’asfaltatura dei camminamenti sia – come a Londra – la soluzione da preferire? «Non credo – risponde – Penso basti rifare il marciapiede, come – appunto – in corso Amendola». Noi di www.centropagina.it siamo andati a verificare e c’è da dire che sì, è vero, il marciapiede in quei punti non è messo benissimo.

Il marciapiede in questione si trova in via Corridoni, in pieno centro

D’altronde, ne abbiamo scritto più volte: anche via Panoramica presenta pericoli per i pedoni, che talvolta preferiscono camminare nel bel mezzo della carreggiata, con il rischio di venire investiti dalle auto in transito. Anche la signora Anna confessa di fare così: «Io quel giorno stavo andando a casa. Solitamente, per evitare di cadere, cammino in mezzo alla strada, ma in quel momento c’era traffico e ho preferito passare sul marciapiede».

Quel rione, il Passetto, è davvero tanto abitato da anziani e bambini che percorrono quasi quotidianamente quelle strade. Si tratta di vie trafficate, anche perché anzitutto c’è il Viale, con la sua attrazione principale – il Monumento – E poi, a due passi ci sono la pineta, i giochi per i più piccoli e, chiaramente, la spiaggia e il mare.