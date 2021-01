Le Marche gialle la prossima settimana. Acquaroli: «Una boccata d’ossigeno»

Una nota stampa del Ministro della Salute Roberto Speranza annuncia il passaggio in arancione solo per Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto

ANCONA – «Posso comunicarvi che nella prossima settimana la nostra regione sarà gialla. Una boccata d’ossigeno dopo un lungo periodo di restrizioni dure, ma dobbiamo restare prudenti perché il virus c’è e gira molto». Ad annunciarlo il Governatore della regione Marche Acquaroli.

Le Marche, infatti, non andranno in zona arancione: il Ministro della Salute Roberto Speranza, in una nota stampa, ha annunciato che in serata firmerà una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire da domenica 10 gennaio.

Nell’elenco delle regioni che cambiano colore in arancione, in base ai dati e alle indicazioni della Cabina di Regia, le Marche non risultano. A cambiare colore saranno infatti Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto che passano in zona arancio. La nostra regione dunque con tutta probabilità resterà in zona gialla, grazie all’indice Rt 0,93, inferiore all’1 che con le nuove soglie fa scattare il passaggio nella fascia di rischio più elevata.

In zona gialla restano liberi gli spostamenti all’interno dei confini regionali nel rispetto del coprifuoco dalle 22 alle 5. Inoltre bar e ristoranti potranno restare aperti fino alle 18. Aperti anche i centri commerciali nel weekend.