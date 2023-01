Dal pomeriggio, fa sapere la Protezione civile regionale, i fenomeni sono previsti in esaurimento. Sui Sibillini impianti sciistici chiusi a Frontignano e Bolognola per maltempo, 110 cm di manto nevoso

ANCONA – Allerta arancione sulla costa pesarese e anconetana per criticità idraulica e idrogeologica. La Protezione civile regionale ha diramato un avviso di condizioni meteo avverse per tutta la giornata di oggi 23 gennaio per pioggia, vento, neve e mare. Allerta gialla invece sul resto delle Marche per criticità idraulica e idrogeologica.

Piogge e raffiche di vento intense hanno colpito dalla serata di ieri la costa centrosettentrionale della regione, mentre nelle montagne si segnalano abbondanti nevicate che interessano sia i Sibillini che le vette di pesarese e ascolano. «Dal pomeriggio i fenomeni sono previsti in esaurimento – spiega il meteorologo della Protezione civile regionale Marco Lazzeri – e per la giornata di domani le precipitazioni potranno essere di debole entità».

A Frontignano di Ussita e Bolognola sono caduti altri 50 centimetri di neve e il manto nevoso ha raggiunto i 110 centimetri di spessore. Gli impianti sciistici restano chiusi nella giornata di oggi per maltempo a causa delle abbondanti nevicate che stanno interessando i Sibillini. Il gestore Bolognola Ski fa sapere «siamo al lavoro con i mezzi battipista per poter compattare la neve fresca. Riapertura della stazione nella giornata di domani».

La bufera di neve a Frontignano

A fare paura sono i corsi d’acqua gonfi sia nel pesarese che nell’anconetano, specie nelle zone alluvionate il 15 settembre scorso. Nevola e Misa sono sorvegliati speciali: i vigili del fuoco stanno monitorando la situazione ed hanno attivato un presidio a Pianello di Ostra e Pongelli. Sul posto c’è una squadra di Arcevia che sorveglia le sponde dei due corsi d’acqua e del Misa che ha già oltrepassato il livello di allerta superando i 3 metri.

Una decina gli interventi dei vigili del fuoco nell’anconetano per gli effetti del forte vento e delle intense piogge, specie per alberi caduti sulla sede stradale e per scantinati allagati, ma al momento non si segnalano altre criticità, oltre a quella relativa alla piena del Misa che ha spinto il Comune ad invitare i cittadini ad evitare spostamenti e a salire ai piani alti. Anche la costa del fermano è stata colpita dal maltempo.