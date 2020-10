Scuola, nelle Marche 24 milioni per manutenzione ed efficientamento delle superiori

Siglato il decreto che stanzia fondi per gli interventi negli istituti. Alla provincia di Ancona toccheranno 7.7 milioni, ad Ascoli Piceno 3.4 milioni, al Fermano 2.5 milioni, alla provincia di Macerata 5.4 milioni, a Pesaro Urbino 5.4 milioni

ANCONA – Boccata di ossigeno per le scuole secondarie superiori delle Marche che potranno beneficiare di oltre 24 milioni per interventi di manutenzioni ed efficientamento energetico. Il decreto, già siglato dalla Ministra dell’Istruzione Azzolina e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, stanzia 855 milioni di euro da assegnare alle province e città metropolitane italiane. Alla provincia di Ancona toccheranno 7.7 milioni di euro, a quella di Ascoli Piceno 3.4 milioni di euro, al Fermano 2.5 milioni di euro, alla provincia di Macerata 5.4 milioni di euro, mentre la quota riservata alle scuole della provincia di Pesaro Urbino è di 5.4 milioni di euro.

«L’edilizia scolastica e la sicurezza ed efficienza delle nostre scuole è al centro della nostra azione politica – spiega il sottosegretario al Mise Alessia Morani (Pd) -. Sono fondi importanti».

«Un altro tassello che testimonia la grande sensibilità del Movimento 5 stelle e del nostro governo per la scuola e la sicurezza dei nostri studenti – scrivono i parlamentari pentastellati marchigiani in una nota congiunta (Roberto Rossini, Paolo Giuliodori, Martina Parisse, Patrizia Terzoni, Mirella Emiliozzi, Rossella Accoto, Mauro Coltorti, Maurizio Cattoi, Giorgio Fede, Sergio Romagnoli, Donatella Agostinelli e Roberto Cataldi) -. Dopo anni e anni di tagli, di governi che non hanno mai dimostrato grande attenzione nei confronti di studenti e insegnanti, finalmente stiamo rimettendo la scuola al primo posto. La scuola rappresenta il futuro del nostro Paese, i nostri ragazzi sono il nostro futuro e abbiamo il dovere di aiutarli, di dar loro tutto il nostro sostegno. La scuola è e sarà sempre una delle nostre priorità».

Gli Enti Locali dovranno presentare al Ministero dell’Istruzione, entro il prossimo 17 novembre, gli elenchi degli interventi da finanziare, indicandone anche l’ordine di priorità.