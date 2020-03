Ancona, Mancinelli: «Undici positivi a domicilio, 177 in quarantena»

ANCONA – Nel Comune di Ancona sono 11 i cittadini positivi (a domicilio), 177 quelli in quarantena, dei quali 6 con tampone negativo. A rendere noti i dati, ricevuti dalla Prefettura, il sindaco Valeria Mancinelli. «Ho ricevuto i dati relativi ad Ancona città – dichiara la Mancinelli – che vi comunico per trasparenza. Dati della Prefettura, che riguardano i concittadini che sono nelle proprie abitazioni e non quelli che purtroppo sono in ospedale. Venerdì scorso ad Ancona avevamo 7 positivi (a domicilio) e 217 in quarantena (sempre a domicilio). Mercoledì 18 marzo: 11 positivi (a domicilio), 177 in quarantena, dei quali 6 con tampone negativo».

Valeria Mancinelli

«Sono numeri importanti, ai quali vanno aggiunti gli ospedalizzati. Numeri che non devono crescere – continua il primo cittadino -: dipende da noi, dai nostri comportamenti. Tutti quelli che non sono costretti ad uscire per ragioni di lavoro devono stare a casa. Raccomando ancora di rispettare rigorosamente le regole. Avremo tempo e modo di tornare insieme a festeggiare in piazza».

L’Amministrazione continua comunque a lavorare e, in linea con le misure di contrasto in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, la giunta comunale ha deliberato di interrompere la consuetudine delle riunioni nella sede municipale e di proseguire la propria attività mediante l’utilizzo di piattaforma telematica. Sindaco e assessori, in conformità con le disposizioni governative, daranno corso all’attività amministrativa incontrandosi “a distanza” fino alla risoluzione dello stato di emergenza. Fino al 3 aprile le riunioni saranno online.

Per le persone in condizioni di fragilità (per motivi di salute o età avanzata, assenza di una rete familiare o per isolamento disposto dalle autorità sanitaria), l’Amministrazione ricorda che è attivo il numero telefonico di Pronto Intervento Sociale 071 54488, per informazioni utili e chiarimenti per spesa e farmaci a domicilio. Il numero è attivo tutti i giorni (festivi compresi), dalle ore 8 alle 19. Il Comune raccomanda a chi, «non rientra nelle categorie indicate, di astenersi dal chiamare per non intasare la linea».

Per quanto riguarda invece le informazioni e l’assistenza alle pratiche online legate a permesso di soggiorno agli immigrati residenti, istanza per il test della lingua italiana ai fini dell’ottenimento della carta di soggiorno e assistenza per le procedure di ricongiungimento familiare, occorre inviare una mail al seguente indirizzo: farali@comune.ancona.it Nella mail, bisogna specificare nome, cognome, numero telefonico e motivo per cui si chiede l’assistenza.