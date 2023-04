Maltrattamenti verso la compagna, scatta l’ammonimento per un uomo

ANCONA – Nuovo ammonimento del Questore di Ancona Cesare Capocasa per violenza domestica su istruttoria della Divisione Anticrimine. Il provvedimento è stato emesso nei confronti di un uomo italiano che si sarebbe reso responsabile di maltrattamenti e violenza domestica verso la compagna. Il provvedimento si è reso necessario in quanto l’uomo, avrebbe posto in essere una serie di condotte prolungate nel tempo, reiterate, di violenza fisica e psicologica, verso la convivente.

La donna, che non aveva mai voluto querelare il compagno, ha chiamato i poliziotti per essere soccorsa. Gli agenti sono intervenuti e dato che l’uomo avrebbe opposto resistenza, lo hanno tratto in arresto. Al termine dell’attività istruttoria, il Questore di Ancona, ha emesso il provvedimento, intimando all’uomo di interrompere ogni condotta lesiva nei riguardi della compagna. Il Questore Capocasa ricorda, rivolgendosi alle vittime «non siete sole. Chiamateci sempre. Aiutateci ad aiutarvi».