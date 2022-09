Maltempo, rinvenuto corpo di un bambino in zona Trecastelli: si tratterebbe del piccolo Mattia

Sono stati i carabinieri a rinvenire il corpo su segnalazione di un cittadino, in un terreno a una decina di km dal luogo in cui era stato strappato dalle braccia della mamma

ANCONA – Rinvenuto in zona Passo Ripe di Trecastelli, il corpo di un bambino, verosimilmente riconducibile al piccolo Mattia Luconi di 8 anni, disperso il 15 settembre in seguito all’alluvione.

A trovare il corpo, da quanto si apprende, sono stati i carabinieri, su segnalazione di un cittadino. Il corpo, in stato di decomposizione, era in un campo adiacente al torrente Nevola, nei pressi di via Santissima Trinità. Il luogo si trova ad una decina di km circa dal luogo in cui è stato strappato dalle braccia della mamma dall’ondata di acqua e fango.

Da quanto si apprende per accertare l’identità del corpo saranno disposti accertamenti.

(notizia in aggiornamento)