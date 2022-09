Maltempo, ricerche dei dispersi concentrate tra Barbara e Serra De Conti. Oggi nuova allerta

ANCONA – Sono proseguite serrate tutta la notte le ricerche delle tre persone disperse in seguito all’ondata di maltempo che giovedì ha colpito l’anconetano e il pesarese. Dieci le vittime accertate. Le ricerche sono concentrate soprattutto nella zona di Barbara e Serra de Conti. I vigili del fuoco cercano Mattia, il bambino di 8 anni strappato alla mamma dalla furia dell’acqua mentre cercavano di mettersi in salvo dopo aver abbandonato l’auto a Castellone di Suasa.

La mamma è stata ritrovata e tratta in salvo ieri da una squadra dei vigili del fuoco del comando di Ancona, la donna era stata trascinata dall’acqua nell’alveo del fiume: le fiamme rosse l’hanno trovata incastrata in un canneto, ferita ma viva. Si cerca anche una mamma (Brunella Chiù) trascinata via dall’ondata insieme alla figlia 17enne che invece è stata ritrovata ieri senza vita (Noemi Bartolucci). L’altro figlio della donna si è salvato perché era riuscito a salire sopra un albero. L’altra persona scomparsa è un uomo di Arcevia.

Nelle Marche sono giunte le squadre dei vigili del fuoco da Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e Abruzzo. Protezione civile e volontari lavorano senza sosta per assistere gli sfollati (150). Un centinaio di persone ha trascorso la notte in un centro di accoglienza Caritas a Senigallia.

Questa mattina in Regione si tiene una riunione straordinaria della Giunta regionale per fare il punto sull’emergenza, ma potrebbero anche essere adottati provvedimenti in seguito alla tragedia che ha travolto le Marche.

Il premier Mario Draghi, ieri in visita nelle zone colpite ha confermato lo stato di emergenza e rassicurato sull’arrivo dei primi fondi. Intanto per oggi la Protezione civile ha diramato una nuova allerta meteo per maltempo e la Prefettura di Ancona raccomanda prudenza.

