ANCONA – Prorogata per la giornata di domani 4 ottobre l’allerta meteo. L’ondata di maltempo non molla ancora la presa sulle Marche. La Protezione civile regionale ha diramato un avviso di criticità gialla per rischio idrogeologico (frane) su tutto il territorio, per temporali in tutte le zone eccetto la 2 (area costiera e collinare settentrionale) e idraulico (piene dei corsi d’acqua) nelle zone 1, 2, 3 e 4 (ovvero collinari e costiere centrosetterentrionali e alto collinari e montane centrosettentrionali).

Al momento la fase di maltempo non ha creato particolari criticità, si è registrato l’innalzamento del livello dell’Aspio, del Fosso della Liscia e del Giano: poi sceso, senza causare fortunatamente esondazioni, grazie all’interruzione delle piogge. Per le prossime ore però «è prevista la ripresa delle precipitazioni, specie nelle zone centrosettentrionali interne in estensione verso la costa» dice il meteorologo della Protezione civile regionale Francesco Iocca.

Dal tardo pomeriggio di ieri, in meno di 24 ore sono scesi nella zona 1 (alto collinare e montana centrosettentrionale) una media areale di 30millimetri di pioggia con un picco di 50 millimetri, in zona 2 (collinare e costiera centrosettentrionale) una media di 30 millimetri e un picco di 40 millimetri, in zona 3 (aree interne centrali) una media di 52 millimetri e un picco di 80, in zona 4 (collinare e costiera centrale) una media di 36 millimetri e un picco di 55, in zona 5 (area interna meridionale) una media di 17 e un picco di 40 millimetri e infine in zona 6 (area collinare e costiera meridionale) una media di 12 e un picco di 37 millimetri (dati Protezione civile regionale).

Dopo un’intensificazione dei fenomeni prevista in serata, nella notte i fenomeni tenderanno all’esaurimento, per poi riprendere nel pomeriggio di domani a carattere di rovescio spiega il meteorologo. Per la giornata di sabato è atteso un miglioramento con residui fenomeni: brevi rovesci alternati a schiarite. Domenica sereno o poco nuvoloso, ma con un calo termico più consistente.