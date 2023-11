Maltempo, colonna mobile della Protezione civile partita per la Toscana. Acquaroli: «Vicini alle popolazioni»

Mezzi e uomini sono partiti alla volta di Carmignano per portare sostegno alle popolazioni colpite dall'ondata di maltempo dei giorni scorsi

ANCONA – Colonna mobile della Protezione civile delle Marche partita alla volta della Toscana dopo l’ondata di maltempo che ha colpito la regione nei giorni scorsi. Lo hanno annunciato il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, e l’assessore regionale alla Protezione civile Stefano Aguzzi.

La colonna mobile, diretta verso Carmignano, è costituita da 2 funzionari regionali e 37 volontari fra i quali 20 volontari dei gruppi comunali di Montelupone, Filottrano, Agugliano, Montefelcino, Mosano e Montelabbate; 4 volontari dell’associazione Vigili del Fuoco in congedo, 4 volontari dell’associazione Macerata Soccorso, 6 volontari dell’associazione SNS Senigallia, 2 volontari dell’associazione di Protezione civile CB Club Mattei Fano e 1 volontario dell’associazione VAB Marche. Nove le motopompe, insieme ad una unità mobile con gommone, due moduli AIB e due pompe centrifuga autoadescante barellata di diversi dimensioni.

«Siamo profondamente vicini alle popolazioni della Toscana e alle autorità locali, così duramente colpite da eventi atmosferici sempre più estremi – dice il governatore Acquaroli – Immagini drammatiche che, purtroppo, abbiamo conosciuto anche nella nostra regione e che richiedono, specie sul fronte della solidarietà, un’ampia collaborazione. Esprimo nuovamente la massima disponibilità e solidarietà al presidente Eugenio Giani e il cordoglio per le vittime».

«Purtroppo conosciamo fin troppo da vicino queste situazioni – afferma l’assessore alla Protezione Civile Stefano Aguzzi –. L’aiuto ricevuto un anno fa non viene dimenticato, quindi le nostre squadre sono a disposizione ogni volta in cui c’è un’emergenza, dando un contributo prezioso con mezzi attrezzati e con tanta voglia di aiutare chi è in difficoltà. Siamo vicini alla Regione Toscana che sta affrontando un momento difficile».