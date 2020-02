Maltempo, affonda un natante al Mandracchio

ANCONA – Una squadra di vigili del fuoco portuali e una del nucleo sommozzatori di Ancona hanno lavorato fin dalle prime ore di questa mattina (6 febbraio) per recuperare un natante di circa 5 metri affondato nello specchio di acqua del Mandracchio ad Ancona.

La piccola imbarcazione era andata a fondo nella notte a causa del forte vento e del mare mosso che si sono abbattuti sulla costa marchigiana negli ultimi giorni, provocando un surplus di lavoro per le fiamme rosse. Sul posto anche la Guardia Costiera di Ancona.

Per recuperarla i sommozzatori hanno utilizzato due palloni sollevatori e una volta riemerso hanno svuotato il natante con l’ausilio di una motopompa.

Le raffiche di vento che hanno flagellato le Marche, nella notte appena trascorsa hanno impegnato i vigili del fuoco in numerosi interventi per ramo caduti sul manto stradale, una ventina solo quelli nell’anconetano.

Da oggi le raffiche sono previste in attenuazione.