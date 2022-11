Ancona, malori e investimento: raffica di interventi della Croce Gialla

Tra gli interventi quello per una 64enne che aveva accusato un malore mentre era all'interno di un negozio in va Marconi

ANCONA – Raffica di interventi di soccorso nella serata di ieri per i soccorritori della Croce Gialla di Ancona. Ne tardo pomeriggio sono intervenuti in un negozio del capoluogo in via Marconi dove una donna aveva accusato un malore. La signora, una 64enne, è stata soccorsa dalla Croce Gialla e dall’automedica ed è stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale regionale di Torrette.

Un’altra donna, una 70enne, ha accusato un malore mentre si trovava a bordo di una auto in zona Capodimonte. La donna, passeggera del mezzo è stata trasferita dall’ambulanza della Croce Gialla di Ancona a Torrette in codice giallo.

Sempre nel pomeriggio di un anziano di 75 anni è stato investito da una auto in via Matteotti. L’uomo ha riportato un politrauma ed è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette. Le sue condizioni non sono gravi.