Ancona, steward colto da malore allo stadio: scatta la macchina dei soccorsi

Nottata di soccorsi per la Croce Gialla. Oltre allo stadio del Conero dove era in corso la partita Ancona-Pontedera, i soccorritori sono intervenuti insieme alla Squadra Volante della Questura di Ancona nel centro cittadino per due incidenti stradali

ANCONA – Nottata di interventi per la Croce Gialla di Ancona. Nel corso della partita di calcio disputata tra l’Ancona e il Pontedera, uno steward ha accusato un malore ed è stato soccorso dall’equipe della Croce Gialla presente allo Stadio del Conero dove svolge il servizio di assistenza sanitaria. In soccorso dell’uomo è intervenuto anche il medico presente allo stadio e l’automedica del 118. Lo steward è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale regionale di Torrette per accertamenti.

In centro città l’ambulanza della Croce Gialla di Ancona è stata impegnata in zona Passetto nel soccorso di un uomo di 59 anni che ha perso il controllo dell’auto su cui viaggiava ed è finito contro un veicolo in sosta dal quale erano appena scesi gli occupanti. Sul posto anche la Squadra Volante della Questura di Ancona. L’uomo è stato portato al Pronto Soccorso per accertamenti. Le sue condizioni non sono gravi.

Attorno alla mezzanotte un ulteriore intervento per i soccorritori della Croce Gialla di Ancona al centro del capoluogo marchigiano. Questa volta l’ambulanza è intervenuta per una persona di 54 anni, un uomo, rimasto ferito lievemente dopo essere finito contro un palo e poi contro una aiuola in Largo 24 Maggio, di fianco al palazzo del Comune di Ancona. Anche in questo caso per il ferito è scattato il trasferimento all’Ospedale regionale di Torrette per accertamenti. Sul posto anche la Squadra Volante della Questura di Ancona e un equipaggio della polizia stradale.