Malore in spiaggia, 50enne soccorso a Palombina

L'episodio si è verificato poco dopo le 14 in uno stabilimento balneare di Palombina. L'uomo era nel suo ombrellone quando si è sentito male. Sul posto il quad della Croce Gialla di Ancona

ANCONA – Con l’arrivo del caldo iniziano a verificarsi i primi malori, come quello accaduto oggi – 5 giugno – a Palombina. Poco dopo le 14, il personale della Croce Gialla di Ancona è intervento in uno stabilimento balneare, al confine tra il comune di Ancona e quello di Falconara, per soccorrere un 50enne.

L’uomo era in spiaggia, nel suo ombrellone, quando ha accusato un malore che ha reso necessario l’intervento dei soccorsi. Sul posto il quad della Croce Gialla di Ancona e una ambulanza della Croce Gialla Falconara. Il 50enne, che nel frattempo si era ripreso, è stato trasferito al Pronto Soccorso dell’ospedale regionale di Torrette. L’uomo non è grave.