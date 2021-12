Ancona: malore in piazza, donna gravissima

ANCONA – Accusa un malore e non riprende più i sensi, gravissima una donna. È successo in piazza Roma, attorno alle 10.30. La donna è una 50enne anconetana, si trovava in centro città quando ha avuto un ictus. Sul posto sono arrivati 118 e Croce Gialla.

Il quadro clinico è apparso subito gravissimo e l’ambulanza è ripartita a sirene spiegate verso il pronto soccorso dell’ospedale di Torrette. In mattinata c’è stato anche un secondo malore, in una palestra del centro. Si tratta di un uomo, 50 anni, che si trovava nel centro sportivo per fare attività fisica. Gli istruttori della palestra lo hanno visto svenire e hanno chiamato i soccorsi. Non sarebbe in pericolo di vita.