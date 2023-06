Ancona, si sente male al lavoro: dipendente di supermercato soccorsa. Intervento al porto per un ferito

A portare i primi soccorsi alla donna sono stati i colleghi, che hanno allertato il 118. In via Marconi una lite al porto sarebbe sfociata in rissa, ad avere la peggio un 19enne

ANCONA – Accusa un malore mentre è al lavoro, 44enne finisce in ospedale. È accaduto questa mattina – 27 giugno – in un supermercato nel quartiere Montagnola ad Ancona, dove una dipendente si è sentita male. A portare i primi soccorsi sono stati i colleghi della donna, i quali hanno allertato il 118.

Sul posto è intervenuta una ambulanza della Croce Gialla di Ancona che ha trasportato la donna al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette per accertamenti. La donna non sarebbe grave.

Nella serata di ieri, intorno alle 23 la Croce Gialla è intervenuta in via Marconi al porto di Ancona dove tra un gruppo di stranieri sarebbe scoppiata una lite. che poi sarebbe sfociata in rissa. L’ambulanza ha soccorso un 19enne trasportato in pronto soccorso a Torrette per accertamenti. Il giovane da quanto si apprende non sarebbe grave. Sul posto anche i poliziotti della Questura di Ancona.